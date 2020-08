Le 4 à la suite pour les Suns !

Sur un très gros rythme, Indiana mène 9-7 après 3 minutes et deux air ball des Suns, mais les Pacers vont rater autant de tirs que les Suns vont en rentrer les 4 minutes suivantes. Résultat, Phoenix enchaîne sur un 17-0 sec ! Le réveil vient de l’inévitable T.J. Warren qui enfile 7 points de suite pour permettre à son équipe de terminer sur un 14-4 qui change complètement la donne.

Grâce à Deandre Ayton, Phoenix va remettre la pression d’entrée en enchaînant quatre paniers pour atteindre déjà la quinzaine de points. Pas irréprochables en défense, les Pacers n’arrivent pas à placer leur jeu d’attaque, à l’image d’un Malcolm Brogdon qui enchaîne les mauvais choix. Mais les joueurs de l’Arizona vont finir par payer leur maladresse et sans briller, Indiana limite la casse en basculant à -4 (52-48).

Un match de séries !

Cam Johnson brille au retour de la pause mais Phoenix rencontre un gros problème : Devin Booker enchaîne sa deuxième, troisième, quatrième puis cinquième faute en moins de quatre minutes. Heureusement que le go-to-guy d’en face, Warren, est aussi inefficace sur le terrain que lui sur le banc. Surtout quand il va lui aussi sur le côté pour sa quatrième faute. Les remplaçants sont donc mis à contribution et deux d’entre eux se signalent dans le même camp : Dario Saric et Cameron Payne enfilent un 14-0 à eux deux pour conclure le troisième quart !

Aboyeur, Cameron Payne est surexcité après ses 5 points de suite pour entamer le quatrième. Dario Saric aussi marque et c’est un 21-0 qu’enchaînent les Suns ! On croit le match plié, mais Indiana va enfiler un 15-2 en 2 minutes pour revenir à -6 ! Ce sont les titulaires qui devront faire la décision, et le repos a fait du bien au tandem Ayton-Booker : le premier enfile quatre points de suite pour donner de l’air à son équipe, le second marque à 3-points, à 2-points avec la faute, avant une super passe pour Johnson. Il reste 3 minutes 30, il y a 14 points d’écart, cette fois-ci, le match est terminé. Et voilà Phoenix qui grimpe à la 10e place !