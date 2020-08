NBA 2K21: le premier trailer remet les supporters dans les salles

Une drôle de saison se termine, et rien ne garantit que la prochaine soit moins étrange. Bulle ? Salles vides ? Retour à des soirées classiques ? Les supporters en quête de normalité pourront se réfugier dans le monde virtuel de 2K21. Là, les salles seront pleines

« Les projecteurs se sont éteints. Les salles se sont vidées. Mais le jeu a continué« , annonce le trailer mis en ligne ce jeudi.

Officiellement annoncée comme « un trailer de gameplay« , la vidéo est surtout une mise en bouche. Difficile de juger des véritables qualités du jeu sur cette compilation de highlights. Un trailer composé avec des images du jeu destiné aux consoles de la génération actuelle.

Mis à l’honneur avec une édition spéciale, Kobe Bryant fait une apparition au milieu des joueurs actuels, en claquant un dunk sur les Celtics au passage.

Outre Kobe, Damian Lillard sera présent pour la pochette de NBA 2K21 pour les consoles actuelles (PS4 et Xbox One) et on trouvera Zion Williamson sur la pochette des futures consoles (PS5, Xbox Series X).

Dans la « Mamba Forever Edition », une flopée de goodies « virtuels » comme des chaussures et des maillots supplémentaires et exclusifs. Le tarif de cette version : 99,99 euros, contre 59,99 euros pour la version classique pour PS4 et Xbox One, et 69,99 euros pour PS5 et Xbox Series X.