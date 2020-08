Le patient Ingles

Depuis le début, le Jazz avait la réponse à sa principale interrogation lors de son arrivée en Floride, sur la façon de compenser l’absence de Bojan Bogdanovic : en diversifiant son jeu offensif. Aux côtés du trio Conley-Mitchell-Gobert, l’apport d’un Royce O’Neale ou d’un Joe Ingles a ainsi été précieux hier dans la victoire face à Memphis (124-115).

De par son jeu, Joe Ingles semble être le parfait baromètre de la formation de Quin Snyder. Indispensable à la création (plus de 5 passes décisives en moyenne cette saison), l’Australien a également haussé son niveau de jeu en se montrant à son aise au tir, notamment dans le « catch-and-shoot » à 3-points (6/11 derrière l’arc), l’une des armes préférées de Bojan Bogdanovic.

« Même au vu de la saison, après une si longue absence, on ne peut pas oublier qu’on a été l’équipe la plus performante de la ligue sur le « catch-and-shoot » pendant 60 matchs, a rappelé coach Snyder dans le Deseret News. Je ne pense pas que nos gars aient oublié cela. Ils ont juste besoin de prendre ces tirs et de continuer à le faire. Ce soir, les paniers sont tombés dedans, notamment pour Joe, qui lit rapidement le jeu et sait qu’il est un excellent meneur de jeu sur « pick-and-roll. Je sais que tous ses coéquipiers ont confiance en lui ».

Un élément essentiel

Comme par magie, l’adresse extérieure a donc de nouveau été au rendez-vous (40% de réussite contre 26% à 28 sur 108 sur les trois premiers matchs). Joe Ingles a pris 11 des 45 tirs tentés à 3-points par le Jazz soit autant que lors de ses trois premières sorties. Avec en cerise sur le gâteau, deux missiles en fin de match, dont le dernier inscrit sur la tête de deux défenseurs, lui qui avait eu tendance à abuser de l’extra-pass jusque là.

« Tout le monde a probablement laissé passer une occasion et n’a pas été agressif, a-t-il déclaré après le match. Mais c’est clair qu’en prenant mon temps et en trouvant mes spots, ce qui fait partie du jeu de Bojan, j’ai montré que je pouvais être agressif ».

« On doit juste continuer à lui donner des opportunités, continuer à le regarder à différents moments du match et lui dire, ‘Hey, Joe c’est pour toi’ »

De l’agressivité, c’est aussi ça qui avait manqué à Joe Ingles, notamment sur les deux matchs précédents, perdus par Utah. Que ce soit au scoring, à la création, à la dernière passe, au rebond ou à l’interception, le Jazz a surtout besoin d’un Joe Ingles impliqué comme hier. Car si l’Australien a parfois été comparé à Boris Diaw pour son jeu multi-facettes, il peut également lui arriver de ressembler au Français par sa façon de se mettre en retrait, de s’effacer.

« Joe sait ce qu’il représente pour notre équipe et on lui dit tout le temps qu’on veut qu’il soit agressif, a souligné Mike Conley. On veut qu’il prenne les tirs ouverts, qu’il puisse créer, parce qu’il est l’un de nos meilleurs meneurs de jeu. On doit juste continuer à lui donner des opportunités, continuer à le regarder à différents moments du match et lui dire, ‘Hey, Joe c’est pour toi’, et le laisser faire, parce qu’il est très important pour nous, surtout avec l’absence de Bojan ».

Avec la troisième place de la conférence Est en ligne de mire, le Jazz va désormais se préparer pour un back-to-back, demain et samedi respectivement face à San Antonio et Denver, actuel 3e.