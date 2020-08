Le Jazz de Joe Ingles plonge les Grizzlies dans le doute

Il a fallu un gros réveil avant la pause et le retour au top d’un joueur, Joe Ingles, pour que le Jazz inflige à Memphis son quatrième revers consécutif. Dans une formation d’Utah également en quête de repères, l’Australien a rappelé à quel point il était important dans le collectif du Jazz, à la création mais aussi à la finition si besoin, comme ce soir.

Les Grizzlies sont au rendez-vous en début de partie malgré l’absence de Jaren Jackson Jr et le bon départ de la paire Conley-Mitchell à 3-points. Memphis fait même mieux que résister avec un Ja Morant qui joue juste, un Dillon Brooks agressif et deux paniers à 3-points signés Grayson Allen et Anthony Tolliver pour terminer le premier acte sur un 10-2 (25-31).

Utah se reprend au bon moment

Joe Ingles et Tony Bradley permettent à Utah de résister mais l’agressivité de Dillon Brooks est justement récompensée (20 points en première mi-temps), ce dernier passant 13 points de suite dont un 3-points et un ultime floater afin d’offrir 11 longueurs d’avance aux siens (39-50). A -13, Utah réagit enfin, et de quelle manière, en claquant un 20-1 en moins de 4 minutes pour terminer la première mi-temps !

Après un bon passage de Joe Ingles, Mike Conley ouvre le feu avec un 2+1. Viennent ensuite les tours de Donovan Mitchell avec une claquette-dunk et un step-back à 3-points, Rudy Gobert, au dunk et au contre sur Jonas Valanciunas, et enfin Joe Ingles et Royce O’Neale de loin pour boucler ce passage de folie. Les Grizzlies, qui viennent quant à eux d’enchaîner un 0/7 au tir, se retrouvent relégués à -9 à la pause (64-55).

Joe Ingles, le facteur X

Mike Conley attaque la reprise en claquant deux paniers à 3-points, mais Ja Morant parvient à lui répondre, et avec l’aide de Dillon Brooks et Kyle Anderson, voilà Memphis de retour à 70-70 suite à un 13-3. Donovan Mitchell prend le relais avec cinq points et un délice de passe à destination de Joe Ingles dans le corner, mais Ja Morant est encore là pour répondre avec deux paniers près du cercle (78-77). De loin, Anthony Tolliver et Grayson Allen tentent de résister au tandem Mitchell-Gobert qui permet au Jazz de conserver la tête à 12 minutes de la fin (89-88).

Joe Ingles et Jonas Valanciunas brillent chacun leur tour et dirigent les deux équipes vers un money-time à suspense alors que Grayon Allen fait à nouveau mouche de loin (102-102). Comme un symbole, c’est Joe Ingles, peu en vue dans la « bulle » jusque là, qui vient ponctuer un match plein en faisant basculer la rencontre avec deux missiles à 3 points qui forcent Memphis à mettre un genou à terre (116-105).

Malgré les derniers efforts de Ja Morant et Jonas Valanciunas, les Grizzlies encaissent une quatrième défaite de suite (124-115) qui les exposent un peu plus à leurs poursuivants tandis que le Jazz est de nouveau quatrième à l’Ouest.