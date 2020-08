Petite frayeur pour Ben Simmons

C’est dans le troisième quart-temps du match contre Washington que Ben Simmons a ressenti une douleur au genou gauche. Sur l’action, il est près de la ligne à 3-points, prêt à shooter, et finalement il fait une passe à l’intérieur, puis grimace.



Le joueur vedette des Sixers décide de lui-même de quitter le parquet pour rejoindre le vestiaire suivi par le GM Elton Brand. Même si Simmons marchait à peu près normalement, forcément, la franchise attendait avec inquiétude les résultats des premiers examens.

Joel Embiid et compagnie peuvent souffler : l’IRM n’a révélé aucune lésion et le nouvel ailier-fort de Philadelphie ne souffre d’aucune douleur, ni de gonflement au genou.

Cependant, on peut parier que les Sixers seront très prudents, et ce n’est donc pas certain que Simmons soit en tenue vendredi soir contre le Magic.