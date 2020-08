Télévision : les bonnes audiences se confirment

Avec une énorme audience moyenne de 3.35 millions d’Américains devant leur écran, le premier match de reprise entre les Lakers et les Clippers jeudi dernier avait parfaitement relancé la saison.



Les audiences suivantes sont moins impressionnantes, mais elles restent intéressantes. En effet, durant le week-end et jusqu’à ce lundi, les rencontres diffusées sur ABC, ESPN et TNT ont rassemblé en moyenne 1.86 million de téléspectateurs nous informe Sports Media Watch. C’est une augmentation de 14 % par rapport à la moyenne d’avant la suspension de la saison, en mars dernier (1.63 million).

Parmi les meilleures audiences sur ABC, on retrouve le Milwaukee – Houston (2.44 millions de téléspectateurs) et le Portland – Boston (1.66 million). Le premier match est même la meilleure audience de la chaîne si on excepte les matches des Lakers ou ceux disputés le 25 décembre.

Les Lakers et les Raptors ont eux réuni 1.8 million de personnes sur ESPN, soit la troisième plus grosse audience de la chaîne depuis janvier. On peut aussi souligner les 1.6 million de téléspectateurs pour les Lakers contre le Jazz, ce qui confirme que quand LeBron James et sa bande sont à l’affiche, les audiences sont au rendez-vous.