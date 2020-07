Télévision : carton d’audience pour la reprise de la NBA !

Bonne nouvelle pour la NBA et ses diffuseurs (ESPN, ABC et TNT) puisque les téléspectateurs ont répondu présent pour la reprise de la saison régulière. Le match vedette, entre les Lakers et les Clippers, a réuni en moyenne 3.35 millions d’Américains devant leur écran pour une part de marché de 2.1%. C’est la 8e audience de la saison, et la meilleure audience de TNT depuis le match d’ouverture entre ces mêmes Lakers et Clippers.

Le record d’audience de la saison est pour l’instant toujours détenu par les Lakers et les Clippers pour leur affrontement de Noël avec 8.76 millions d’Américains devant l’écran. Une audience qui s’explique par le fait que le match était diffusé sur ABC, et donc le réseau national.

La chaîne rapporte aussi qu’il y a eu un pic d’audience à 4.1 millions de téléspectateurs, soit le double de l’audience moyenne de la chaîne.

Plus tôt dans la soirée, les Pelicans et le Jazz ont attiré 2.11 millions de téléspectateurs, toujours sur TNT. La chaîne câblée a aussi annoncé que l’émission « Inside The NBA » a réalisé sa meilleure audience depuis la soirée d’ouverture de la saison 2018/19. Bref, la NBA ne pouvait espérer meilleurs résultats après quatre mois d’absence.