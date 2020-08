Le MVP de la nuit : Luka Doncic joue les gros bras

Une fois de plus, les candidats au titre de MVP de la nuit ne manquaient pas cette nuit, et on a finalement opté pour Luka Doncic, auteur de l’un des plus beaux triple-double de la saison face aux Kings. Ses 34 points, 20 rebonds (record personnel) et 12 passes n’étaient pas de trop pour permettre à Dallas d’arracher la victoire en prolongation.

« On avait besoin de celle-ci. On a joué, je pense, l’un de nos pires matches et on a gagné. On n’a pas été bon » juge Luka Doncic après cette première victoire dans la bulle. « Mais on s’est accroché, on s’est aidé, on n’a jamais baissé les bras. Je suis fier de cette victoire. »

À 21 ans et 158 jours, le Slovène devient le plus jeune joueur à compiler un triple-double de type 30/20/10, et ils ne sont que 12 dans l’histoire à avoir réalisé cette exploit. Il s’agit aussi de son 16e triple double de la saison. C’est trois de plus que LeBron James et Nikola Jokic.

Après avoir terminé le quatrième quart-temps sur un 6-0 pour décrocher la prolongation, Dallas va finalement prendre les devants sur un panier de son « playmaker » vedette. Servi sur la droite du panier, il enfonce son défenseur physiquement avant de marquer. Derrière, les Mavs enchaînent avec un 5-0 et Sacramento ne s’en remettra pas. Notamment parce que Dallas va enfin se mettre à défendre, et Luka Doncic mettra la main à la pâte.

« Quand votre joueur vedette fait ça sur le terrain, en montrant l’exemple, ça en dit beaucoup » ajoute Tim Hardaway Jr. « Ça oblige les joueurs autour de lui à se donner encore plus à fond que lui« .