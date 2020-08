Avec un super Luwawu-Cabarrot, les Nets font tomber les Bucks !

C’est l’exploit le plus improbable de cette reprise de la saison. Alors que leur cote était de 17 contre 1 et qu’ils ont débuté le match avec une équipe d’anciens joueurs de G-League, les Nets s’imposent 119-116 face aux Bucks, leaders de la conférence Est. C’est la deuxième défaite de rang de Milwaukee qui retrouvait pourtant Eric Bledsoe, et qui avait donc choisi de prendre ce match comme un « scrimmage ».

Après un quart-temps, les Nets menaient déjà 40-34 grâce à un 10-0 réalisé en deux minutes, et la sortie sur blessure de Jamal Crawford n’entamera même pas leur confiance ! En face, Giannis Antetokounmpo est nerveux, et il en vient presque aux mains avec Donta Hall après un plaquage au sol.

Auteur d’une grosse première mi-temps, Timothé Luwawu-Cabarrot va être le baromètre de sa formation et il recevra ensuite le coup de main de Garrett Temple et Tyler Johnson pour résister au comeback des leaders de la conférence Est. Quand Ersan Ilyasova et Robin Lopez réveillent leurs coéquipiers pour ramener les Bucks à -2 (80-78), c’est Temple qui les calme avec deux 3-points de suite.

A chaque rapproché de Milwaukee, les Nets trouvent une solution, qu’il s’agisse de Donta Hall ou Chris Chiozza qui redonne 10 points d’avance au début du 4e quart-temps (100-90). On pense tout de même que les remplaçants des Bucks vont faire parler leur métier et leur talent dans le money time, et c’est D.J. Wilson, puis Sterling Brown, qui signent un 9-0 pour renverser le cours du match. A cinq minutes de la fin, Milwaukee a enfin pris les commandes (110-107).

Moment choisi par Luwawu-Cabarrot pour frapper par deux fois à 3-points. Les Nets sont repassés devant (115-110) et Mike Budenholzer ne fait toujours pas appel à Giannis Antetokounmpo, postérizé par Justin Anderson en 1ère mi-temps et transformé en cheerleader pendant toute la 2e mi-temps.

C’est Kyle Korver qui prend le match à son compte, mais Temple a encore de la ressource, et il sort le step back qui fait mal près de la ligne des lancers-francs. Brooklyn mène 119-116 à 7 secondes de la sirène, et les Bucks louperont complètement la dernière possession avec un dernier tir casse-croûte pris après la sirène. Les Nets tiennent leur exploit !