Jamal Crawford brille puis… se blesse !

Cinq points et trois passes en six minutes. Jamal Crawford n’a pas manqué son grand retour sur les parquets, et malheureusement, il n’y aura pas de suite pour l’instant. A la mi-temps du match face aux Bucks, le staff médical a annoncé que le quadragénaire s’était blessé à la cuisse gauche, et qu’il était « out » pour la deuxième mi-temps.

Un coup dur pour le joueur, devenu ce soir le 8e joueur de l’histoire à disputer au moins 20 saisons en NBA. Quant aux Nets, ils créaient l’exploit à la pause en menant 73-65 face aux Bucks avec un super Timothé Luwawu-Cabarrot.