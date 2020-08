Heat – Raptors : une faute flagrante injustifiée lourde de conséquences

Quatrième quart-temps, 7 minutes à jouer, 92-92 entre Toronto et Miami au moment ou Kelly Olynyk touche Kyle Lowry au visage en voulant lui piquer le ballon. Le meneur de jeu des Raptors ne se fait pas prier pour se jeter au sol, et les arbitres décident qu’il s’agit d’une faute flagrante pendant que Lowry et Olynyk se tapent dans la main en rigolant, le second n’étant pas le mieux placé pour critiquer l’exagération du premier.

Mais finalement, après avoir revu les images plusieurs fois à froid, l’arbitre qui a pris la décision, David Guthrie, a changé d’avis. « Pendant le replay, j’ai jugé que c’était une faute flagrante mais après le match, en y réfléchissant davantage, je me suis dit que c’était une action de basket normale que d’aller jouer le ballon comme ça, et que le contact n’entrait pas dans la catégorie des fautes flagrantes. »

Guthrie espère donc maintenant que la ligue annulera cette faute. « Dans ce cas de figure, comme toujours, la ligue regardera les images et tranchera. Mais on a pris notre décision dans le feu de l’action. » Dans tous les cas, le geste de l’intérieur, relativement loin du ballon, laisse à penser qu’il voulait couper la contre-attaque. Et le fait qu’il touche l’oeil de son adversaire montre qu’il ne maîtrisait pas son geste. Il n’y a pas de réponse évidente.

Cette décision aura joué un rôle déterminant dans le reste de cette partie serrée puisque Lowry a marqué ses deux lancers, puis Serge Ibaka deux paniers rapides dans la foulée pour un 6-0 en 45 secondes dont le Heat ne s’est jamais remis. Mais il restait plus de 6 minutes à jouer et Miami ne peut pas se cacher derrière ce fait de jeu.