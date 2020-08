L’opportuniste Michael Porter Jr.

Pendant le troisième quart-temps face au Heat, Michael Malone, à bout de patience, avait décidé de sortir Michael Porter Jr. Le coach n’était pas satisfait de la prestation de son jeune joueur, et de son engagement.

Entre cette rencontre du samedi soir et celle remportée contre le Thunder ce lundi, le coach a envoyé des textos à son joueur. Ce dernier lui a promis une revanche.

« Je lui ai dit que je pouvais apporter plus », explique-t-il. « Je n’ai pas apporté d’énergie, je n’ai pas fait les efforts, je n’avais pas d’enthousiasme. Ce ne peut plus être le cas. Avec les absents, je dois élever mon niveau. »

Avec 37 points à 12/16 au shoot et 12 rebonds contre Oklahoma City, le « rookie » (il n’a pas joué la saison passée) n’a pas menti et a réalisé son record en carrière aux points. Opportuniste et efficace, il n’a rien forcé. C’est souvent avec ses déplacements vers le cercle et grâce aux passes de Nikola Jokic qu’il a accumulé les paniers.

« Il a été incroyable », a réagi Michael Malone. « J’étais particulièrement déçu de son impact au rebond contre Miami. Il n’en avait pris qu’un seul. Là, il a montré qu’il était bon dans ce domaine. Il a du toucher, de la taille, de l’envergure. Il est si efficace. On a vu toute sa palette. »

Son 4/6 à 3-pts et sa présence en défense sont également à souligner. C’est une prestation parfaite pour faire oublier Gary Harris, Will Barton et Jamal Murray, encore absents, et faire naître de l’espoir quand ils seront de retour. Le cinq majeur sera renforcé et Denver aura, avec Michael Porter Jr., une force de plus sur son banc.

« Je dois m’adapter à une nouvelle situation », relate-t-il. « Au lycée, à chaque match, je devais être le leader offensif. Dans cette équipe, je n’ai pas à faire ça. Je dois surtout avoir de l’énergie et faire des efforts, en défense. Là, j’ai une superbe opportunité, avec les nombreux absents, de montrer ce dont je suis capable. »