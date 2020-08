Nikola Jokic tire Denver d’affaire en prolongation face au Thunder

La course à la troisième place de la conférence Ouest a bien failli être relancée tant le Thunder, également diminué par l’absence de Dennis Schroder, a longtemps cru en la victoire. En menant notamment de 7 points à moins de 4 minutes de la fin dans un match haché (70 lancer-francs tentés) et avec Chris Paul sur la ligne de réparation à deux secondes du terme pour finir le boulot.

Mais CP3 a manqué un lancer, forçant les deux équipes à disputer une prolongation dominée par Nikola Jokic (30 points, 12 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions) et Denver qui s’en sort tout juste avec une belle frayeur. Aux côtés du Serbe, Michael Porter Jr a également été précieux en réalisant le meilleur match de sa saison avec 37 points (à 12/16 au tir) et 12 rebonds au compteur.

Un long round d’observation

Les troupes de Mike Malone font forte impression d’entrée, entre le jeu de passe de Nikola Jokic qui sublime l’attaque des Nuggets et l’efficacité de Michael Porter Jr, auteur de trois paniers en début de partie dont un 2+1 et un 3-points (6-14). OKC rectifie rapidement le tir, grâce à Danilo Gallinari qui plante déjà son deuxième panier de loin et Nerlens Noel qui veillait en transition (15-15).

PJ Dozier permet à Denver de continuer à faire la course en tête après 12 minutes (22-23) avant de laisser le soin à Bol Bol de marquer son entrée par un 3-points, quelques secondes après avoir été bâché par Nerlens Noel. CP3 tient la baraque côté Thunder en participant activement à un 6-0 qui remet les siens devant (28-26).

Les Nuggets placent alors un nouveau coup d’accélérateur avec un 9-0. Michael Porter Jr et Paul Millsap, à la conclusion d’un 3-points, forcent coach Donovan à arrêter le jeu (31-41). Le Thunder s’accroche et parvient même à virer en tête à la pause, porté par le duo Nader-Gilgeous-Alexander, puis le tandem Paul-Gallinari, ce dernier inscrivant son troisième missile à 3 points juste avant la mi-temps (51-50).

OKC croit tenir le bon bout

Le premier moment fort de la deuxième mi-temps est à mettre à l’actif d’OKC qui voit Luguentz Dort bâcher Paul Millsap pendant que Chris Paul et Danilo Gallinari valident le tout à 3-points (63-59). Aucune des deux équipes ne parvient à prendre le dessus en troisième quart-temps. A l’énergie face à un grand cinq, avec Jerami Grant, Mason Plumlee et Nikola Jokic sur le terrain, le trio Paul-Dort-Noel fait toutefois pencher la balance en faveur d’OKC à l’approche du dernier acte (81-78).

Le mano-a-mano se poursuit inlassablement : Michael Porter Jr se distingue en passant deux paniers à 3 points de suite, mais le passage d’Abdel Nader, incisif en sortie de banc, et le coup de chaud de SGA replacent le Thunder en tête (93-90). Auteur de 14 de ses 24 points dans le dernier quart-temps, l’ex joueur des Clippers fait à nouveau mouche de loin, plaçant OKC en bonne position à cinq minutes du terme (98-94). Sur une phase de transition heureuse, Chris Paul se retrouve alors seul dans le corner et offre un premier écart aux siens (103-96).

Chris Paul puni par Nikola Jokic

Mais il en faut plus pour dissuader Denver qui revient dans la foulée. Nikola Jokic et Michael Porter Jr puisent dans leurs dernières ressources et Monte Morris replace même les siens devant à deux reprises, sur un lay-up puis deux lancers (108-109). A moins de 3 secondes de la fin, il en revient alors à Chris Paul de décider du sort du match depuis la ligne de réparation. Le meneur d’OKC rate le premier et assure le second, envoyant les deux équipes en prolongation après une ultime tentative ratée de Troy Daniels (109-109).

Déjà passé en mode patron lorsqu’il a fallu ramener Denver dans le coup dans le money-time, Nikola Jokic marque la prolongation de son empreinte, avec quatre paniers dont une claquette à 25 secondes de la fin qui font toute la différence (113-119). Ce qu’on attend d’un leader et ce qu’attendait Denver de Nikola Jokic dans ce contexte difficile.

Vainqueurs 121-113, les Nuggets peuvent souffler au classement en reprenant trois victoires d’avance sur son adversaire du soir. Dès demain, Denver affrontera San Antonio tandis que le Thunder défiera les Lakers.