T.J. Warren enchaîne face aux Wizards

Les Pacers n’ont vraiment pas eu besoin de forcer leur talent pour dominer une bien faible équipe des Wizards. Après un premier quart-temps d’observation qui a permis à Malcolm Brogdon de retrouver ses marques, Indiana a attendu le milieu du deuxième quart-temps pour signer un 11-0 et prendre les commandes (43-38). Auteur de 53 points lors de son premier match, Warren monte alors en température, et après la pause, il prend feu pour inscrire 16 points dans le 3e quart-temps.

Les Wizards sont sans solution, et l’écart enfle pour atteindre les 22 points à la fin du 3e quart-temps (90-68). Scott Brooks envoie son banc pour le « garbage time », et Jerome Robinson se lâche. Auteur de 20 points face aux Suns, il contre Doug McDermott puis il inscrit neuf points en trois minutes (92-80). Nate McMillan veut éviter toute mauvaise surprise, et il rappelle Warren pour répondre au duo Napier/Robinson.

Warren prouve au passage qu’il n’est pas qu’un scoreur. Il défend, il passe, il contre… Dans son sillage, les Pacers conservent un matelas d’une dizaine de points d’avance, et c’est aux lancers-francs que Brogdon et Aaron Holiday bouclent la victoire (111-100). C’est la 3e défaite des Wizards qui voient les playoffs s’éloigner un peu plus chaque jour, et d’ailleurs, ils n’ont jamais été aussi près de la 10e place, détenue par les Hornets, déjà en vacances…