Fred VanVleet fait des misères au Heat

Alors que Jimmy Butler est finalement présenté, les deux équipes prennent leur temps pour mettre en place leur jeu et sont un peu sauvées par leur adresse de loin, avec une équipe de Toronto qui semble un ton au-dessus en défense. Le champion en titre parvient à prendre les devants en toute fin de période grâce à Pascal Siakam et un missile à la dernière seconde de Serge Ibaka (23-17).

Le mini-break a cassé l’élan des Canadiens, qui enchaînent les balles perdues, les fautes, et laissent des rebonds offensifs à leurs adversaires, qui recollent vite. Mais il suffit à Kyle Lowry de provoquer un passage en force et trois lancers, puis de marquer un 3-points, pour mettre à nouveau Miami dans le rétroviseur (33-26). Une adresse qui inspire ses coéquipiers, puis ses adversaires : le Heat reprend de nouveau l’ascendant mais n’arrive pas à revenir à moins de 4 points des Raptors (48-44).

Le show VanVleet

Un homme domine le début de deuxième mi-temps avec classe : Monsieur Fred VanVleet, qui inscrit 8 points de suite pour passer à +13 ! Un écart que le Heat, maladroit de loin, choisi de gratter en provoquant faute sur faute avec malice au moindre contact. Ça marche, mais c’est très lent : après de très longues minutes, les Floridiens reviennent à -5… Alors Fred VanVleet enchaîne dix points pour garder un peu d’avance. Le Heat revient finalement à -5 grâce au layup au buzzer de Goran Dragic.

Le Heat va-t-il réussir à donner le coup de collier nécessai… pas le temps de finir la phrase que les joueurs d’Erik Spoelstra enfilent un 8-0 en moins de deux minutes pour passer devant. Dragic, VanVleet, Olynyk, Siakam… Les shooteurs se lâchent et se défient dans un petit concours à 3-points, et c’est finalement sur un 6-0 en 45 secondes que Toronto refait l’écart.

Le Heat grille quelques cartouches, mais Toronto aussi et n’a que 4 points d’avance à 2 minutes de la fin. Les Raptors savent manger le chrono, aller chercher des lancers, mais Jae Crowder marque de loin puis Goran Dragic vient marquer avec la faute, sans égaliser sur le lancer. Kyle Lowry rate un tir compliqué, mais Butler laisse le ballon lui filer entre les doigts derrière à 17 secondes de la fin. Marc Gasol marque un lancer et Miami a 14 secondes pour marquer : le ballon est de nouveau perdu sur une passe compliquée de Butler. Pascal Siakam transforme ses deux lancers et valide la victoire des siens (107-104). FVV est MVP avec 36 points à 8/16 dont 7/12 de loin, 13/13 aux lancers, 5 rebonds et 4 passes. C’est son record en carrière, et c’est surtout la 6e victoire de suite de Toronto solidement accroché à la seconde place de sa conférence.