[Programme de la soirée] Les Lakers à la relance face au Jazz

Battus par les Raptors, les Lakers ont la possibilité dès ce soir de valider leur 1ère place à l’Ouest. Ca passera par un succès face au Jazz, et ce sera à 3h00.

Avant cela, on suivra le Heat qui affronte des Raptors en forme et au complet. C’est dès 19h30 sur BeIN Sports 1, suivi d’une belle affiche de l’Ouest : Denver – OKC. Le Thunder n’en finit plus d’étonner !

Dans la lutte pour la 8e place à l’Ouest, c’est un match à ne pas perdre pour les Pelicans puisqu’ils défient des Grizzlies en back-to-back. Egalement en back-to-back, les Spurs peuvent en profiter mais ce sera compliqué puisqu’ils affrontent les Sixers.