Kawhi Leonard pense que l’arrêt de la saison a fait le plus grand bien à Paul George

Même s’il avait retrouvé les parquets bien avant que la saison ne soit mise sur pause, Paul George a profité des quelques mois sans compétition pour reposer ses deux épaules opérées l’été dernier.

« Je pense qu’il se sent bien » confie son camarade Kawhi Leonard, cité par Sports Illustrated. « Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que cette pause l’a vraiment aidé. Il a manqué les vingt premiers matchs de la saison avant la pause (onze en réalité, ndlr). Je crois qu’il est juste en meilleure forme aujourd’hui. »

En décembre, l’ancien joueur vedette d’Indiana et OKC expliquait qu’il avait encore peur de se frotter aux défenseurs adverses. « Je dois être plus à l’aise avec mon corps, avec ma tête aussi » assurait-t-il. « Je dois être plus agressif, ne pas éviter les contacts. Je dois passer cet obstacle. »

« Il n’a plus de problème avec ses épaules » constate aujourd’hui Kawhi. « Il peut aller bouger les adversaires, faire des crossover, tirer comme il veut. » Malgré tout, l’ailier semble avoir développé un gros penchant pour la ligne à 3-points, loin de la raquette, ce qui ne pose pas de problème vu son adresse : en deux matchs, il a compilé un 14/22 de loin, en ne prenant que dix tirs à l’intérieur de l’arc (pour 58 points en 60 minutes).

« C’est bizarre parce que je n’arrive à faire rien d’autre » s’étonne-t-il. « Il n’y a que les 3-points qui rentrent. Je suis en rythme pour ça, mais je n’arrive pas à marquer plus près du cercle. » Il lui reste six matchs pour régler ce détail, avant le début des playoffs.