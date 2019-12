Malgré des épaules toutes neuves, Paul George appréhende les contacts

Avec 23.7 points à 43% de réussite, 39% à 3-pts, 6 rebonds, 3.6 passes et 1.4 interception de moyenne en 31 minutes, Paul George a réussi ses débuts aux Clippers, bien qu’ils furent différés à cause de ses opérations des épaules.

Néanmoins, même s’il est en bonne forme, l’ailier concède qu’il n’est pas encore totalement libéré mentalement. « Je dois être plus à l’aise avec mon corps, avec ma tête aussi », assure-t-il. « Je dois être plus agressif, ne pas éviter les contacts. Je dois passer cet obstacle. »

Beaucoup de shoots primés et moins de dunks ou de tirs près du cercle

En conséquence, il refuse parfois d’aller se frotter aux intérieurs ou de passer à travers une forêt de défenseurs. Trois chiffres le montrent bien : il n’a dunké que six fois cette saison, en 23 matches. La saison passée, en 77 rencontres, on en comptait 52. Donc s’il continue à ce rythme, il en sera bien loin. Ensuite, il n’a pris que 15% de ses tirs à moins d’un mètre du cercle, contre 21% la saison passée avec le Thunder. Enfin, cette saison, il prend plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3-pts (51.6%), une première pour lui en carrière.

« L’an dernier, avant ma blessure, j’allais finir malgré les contacts, malgré les défenseurs. Cette saison, j’ai tendance à fuir le contact, donc je dois me faire à l’idée que, physiquement, je vais bien. »

Alors qu’il traverse une mauvaise passe avec seulement 32% de réussite sur les quatre derniers matches et 28% à 3-points, l’ancien joueur des Pacers et du Thunder aurait bien besoin de se rapprocher du cercle pour se rassurer et prendre notamment des points faciles sur la ligne des lancers-francs.