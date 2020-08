Tony Parker annonce son divorce

Quelques jours après son entrée au conseil d’administration d’OL Group, Tony Parker vient d’annoncer son divorce. C’est pour « éviter toute rumeur ou autre spéculation » que l’ancien meneur des Spurs, aujourd’hui président de l’Asvel, a choisi d’officialiser sa séparation avec Axelle Francine, son épouse depuis six ans, et mère de ses deux enfants, Josh et Liam, âgés de 6 et 4 ans.

C’est le second divorce de Tony Parker, précédemment marié à Eva Longoria pendant 7 ans.