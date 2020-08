Le MVP de la nuit : T.J. Warren en fusion

Auteur de 33 points, 14 rebonds et 6 passe face aux Lakers, Kyle Lowry aurait fait un beau MVP mais T.J. Warren lui vole la vedette en cumulant deux records en carrière pour faire tomber les Sixers.

Bradé par les Suns il y a un an, l’ailier d’Indiana a carrément pris feu avec 53 points à 9 sur 12 à 3-points, record de franchise égalé ! Le tout en inscrivant seulement quatre lancers, et depuis 10 ans, seuls Stephen Curry et Klay Thompson avaient dépassé les 50 points avec cinq lancers-francs et moins. Autre rareté, il n’est que le 4e Pacer à atteindre la barre des 50 points, en compagnie de Billy Knight, Reggie Miller et Jermaine O’Neal.

« Quand vous connaissez T.J. Warren, vous savez que c’est un panier ambulant, et ça ne me surprend pas » assure Aaron Holiday sur ESPN. « Franchement, on a simplement continué de lui donner le ballon comme il avait la main chaude, et il était en feu. »

Auteur de 19 points dans le dernier quart-temps, T.J. Warren a permis aux Pacers de remonter un déficit de 10 points pour finalement s’imposer 127-121. Le tout dans son style habituel avec de l’agressivité et de la spontanéité. Par moments, il rappelle Carmelo Anthony par sa facilité à marquer et à découper la défense. « C’est génial de l’avoir avec nous, et c’était épatant à regarder. T.J. a scoré toute sa vie » poursuit Victor Oladipo. « Depuis l’AAU à North Carolina State, je l’ai toujours connu comme scoreur. Et je le connais depuis longtemps… Il est né pour mettre des paniers, et ce n’est donc une surprise pour personne chez nous de le voir faire ça ce soir. »

Dans ce match entre les 5e et 6e à l’Est, T.J. Warren s’est démultiplié pour compenser les absences de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis, et les Pacers ont arraché la victoire face à des Sixers incapables de le freiner.

« Je joue beaucoup au basket. Quand je suis chez moi avec mes amis, quand je joue l’été… n’importe où. Je suis simplement né pour être basketteur, et il s’agit pour moi de jouer comme je sais le faire, en étant agressif » conclut le héros du jour. « Peu importe l’environnement, il faut se donner à chaque match. À chaque match, je suis anxieux et nerveux mais c’est aussi beaucoup d’excitation. Cette soirée fait partie de ces soirées si uniques. »