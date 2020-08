Les Suns disposent de Wizards sans défense

Malheur au perdant. Même si rien n’allait se décider dès cette première soirée pour les deux équipes, ce match entre Phoenix et Washington avait tout l’air d’une rencontre déjà un peu décisive. Les deux formations ayant déjà peu de chances d’aller en playoffs, il fallait éviter de les perdre si vite.

Les deux équipes courent et mettent beaucoup de rythme. Ça shoote vite, pas toujours avec réussite, mais globalement c’est propre et on observe des boulevards pour les pénétrations. Les Wizards offrent les premières possessions à Rui Hachimura, mais le rookie ne fait pas la différence, en perdant des ballons. Ce premier quart-temps, agréable mais brouillon, se termine par un échange de shoot à 3-points. Avantage Phoenix (31-38).

Mais cet avantage est fragile. Et pour cause : les Suns commencent à prendre des tirs compliqués, rapides.

Les joueurs de Scott Brooks reviennent, mais quelques imprécisions plombent les efforts et conduisent à des paniers faciles pour Phoenix. Les joueurs de l’Arizona ne manquent rien sur la ligne des lancers-francs, reprennent les commandes et passent un 16-0. L’écart est fait à la pause (52-67).

D’abord brouillon, Devin Booker tue le match

En seconde mi-temps, Phoenix ne parvient pas à tuer le match. Devin Booker a tendance à trop dribbler et dès lors, il perd des ballons et prend des tirs très difficiles.

Les Wizards manquent toujours de constance offensivement pour en profiter et surtout, en défense, ils sont incapables de produire un effort de qualité (81-89). Cela s’illustre encore dès l’entame du dernier acte. Les Suns trouvent deux fois Deandre Ayton au alley-oop, quand les joueurs de la capitale perdent deux balles d’affilée.

Pour écarter définitivement Washington, Devin Booker inscrit deux paniers, dont un derrière la ligne à 3-points, et trouve son pivot sous le cercle et Ricky Rubio pour un tir primé. Deandre Ayton, lui aussi à 3-pts dans le coin, termine le travail et Phoenix s’impose 112-125.

Victoire importante, combinée avec le revers de Memphis, pour Phoenix, qui doit tout de même espérer un miracle pour atteindre le premier tour.

Pour les Wizards, ce n’est pas encore terminé, mais cette défaite inaugurale creuse encore l’écart avec le huitième, Brooklyn, dépassé par Orlando vendredi soir. Les Wizards ont six victoires de retard sur les Nets, donc deux pour s’offrir un « play-in ». Le prochain match est d’ailleurs contre Brooklyn. Un nouveau revers serait sans doute fatal.