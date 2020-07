Les Rockets prêts à se serrer les coudes en l’absence d’Eric Gordon

C’est ce que les 22 équipes redoutaient : voir un joueur majeur se blesser sur l’un de ses « scrimmages ». Houston a connu cette mésaventure lors de son dernier match de préparation face à Boston, lorsque Eric Gordon s’est effondré, touché à la cheville. Le verdict est tombé, les Rockets devront se passer de lui pendant deux semaines, soit l’intégralité des huit matchs de classement.

Mike D’Antoni refuse toutefois de voir ce coup dur de manière fataliste et espère que le reste du groupe saura se montrer soudé afin de surmonter cette épreuve. « Quoi qu’il arrive, notre intention reste de gagner, » a-t-il déclaré. « Alors, on pourra dire : « On l’a bien géré ». Ensuite, ça va revenir aux autres joueurs, un peu plus sur certains en particulier. Je pense qu’on va réagir, on se doit de répondre présent ».

Comme en 2018…

Le stratège des Rockets a dressé le parallèle avec le dernier match de la saison régulière 2018, lorsque Luc Mbah a Moute s’était déboîté l’épaule, ce qui n’avait pas empêché Houston de disposer des Wolves puis du Jazz avant de buter sur les Warriors en sept manches lors de la finale de conférence Ouest des playoffs.

« Ça ressemble un peu à l’année où Luc était tombé à cause de son épaule. Mais on avait de quoi faire pour tenir. On a encore eu notre dose cette saison. On veut qu’Eric revienne. Et lorsqu’il sera de retour, on sera à nouveau au complet. En attendant, on a de quoi faire pour franchir cet obstacle ».

Pour James Harden, les Rockets ont déjà réussi à briller en l’absence d’Eric Gordon, qui n’avait disputé que 34 des 64 matchs de la franchise texane en saison régulière. Et les alternatives sont nombreuses.

« On a dû faire face à des blessures et à des événements qui se sont produits au cours de l’année. J’y ai fait face ces dernières années. Mais une fois de plus, c’est une nouvelle opportunité, » a souligné « The Beard ». « Le reste de l’équipe va devoir être au rendez-vous. Des gars comme Danuel House, Ben (McLemore), Austin (Rivers) et Jeff Green, vont devoir jouer davantage et être productifs. On va en avoir besoin ».