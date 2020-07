James Harden et les Rockets bombardent les Celtics… mais perdent Eric Gordon

Ce dernier « scrimmage » a encore illustré la force de frappe des Rockets, James Harden dynamitant la défense des Celtics à grands coups de 3-points (35 points à 8/13 de loin, 8 rebonds et 6 passes).

Il faut dire que Brad Stevens avait mis ses joueurs majeurs (Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Smart, Enes Kanter, Daniel Theis…) au repos et que c’est donc l’équipe C de Boston qui a pris le bouillon (137-112), « The Beard » étant aidé par Russell Westbrook, Austin Rivers et Robert Covington.

La mauvaise nouvelle, pour Mike D’Antoni, c’est par contre l’entorse de la cheville gauche d’Eric Gordon.

« Ça fait mal », confiait ainsi le coach. « Bien sûr, Eric est une part importante de ce que nous faisons et de ce que nous essayons de faire », continuait James Harden. « J’espère qu’il pourra soigner sa cheville le plus vite possible, mais nous avons fait face à l’adversité toute l’année, et c’est aux autres gars de hausser leur niveau. »

Titulaire, Eric Gordon pourrait donc être absent au moins deux semaines, et Mike D’Antoni l’a remplacé dans son cinq par Ben McLemore en deuxième mi-temps. Même si Danuel House Jr. pourrait finalement lui être préféré.