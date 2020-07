Retour reporté pour Jamal Crawford ?

L’équipe C des Nets joue un match capital cette nuit dans la défense de sa place pour les playoffs puisqu’elle défie le Magic, actuellement 8e de la conférence Est. Un succès lui permettrait de repousser les Wizards à sept victoires et d’aborder la suite de manière encore plus sereine.

Sauf que Jacque Vaughn n’est pas certain de pouvoir compter sur l’une de ses recrues, Jamal Crawford.

« Je vais en discuter avec le staff et voir où on en est exactement avec Jamal » a expliqué le coach des Nets. « Mon avis, c’est qu’on doit continuer à le remettre en forme, et il ne pourrait donc pas être prêt à jouer contre Orlando. »

Pour Jacque Vaughn, ça ne sert à rien de précipiter les choses, surtout qu’il y aura, a priori, les playoffs derrière et donc au moins quatre matches de plus à jouer. Avec un véritable enjeu.

« C’est un exemple de ce qu’on prêche depuis le début, tout mettre en œuvre pour que les joueurs soient performants sur la durée pendant notre séjour ici. C’est l’exemple même de notre manière de viser plus grand. »

Aujourd’hui âgé de 40 ans, Jamal Crawford n’a plus joué dans un match officiel depuis avril 2019.