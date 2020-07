Jordan Brand mélange trois modèles du passé pour créer une nouvelle chaussure de basket

Vous connaissez sûrement ces jeux où on présente au lecteur un visage composé des morceaux de plusieurs visages différents. Il faut alors reconnaître les trois célébrités utilisées. C’est un peu ce que se sont amusés à faire les gens de chez Jordan/Nike avec celle qui est baptisée Zoom 92.

Un morceau d’Air Jordan 7 par ici, des bouts de Air Force 5 et Air Max 180 par là, une poche Zoom Air visible à l’avant du pied en plus, et voilà !

Une toute nouvelle chaussure destinée au lifestyle, avec une ambiance très 90’s. Plutôt que de s’embêter à choisir, on a laissé les logos Nike et Jordan se disputer l’espace.

Cette originale Zoom 92 est déjà disponible en France, pour 150 euros.

