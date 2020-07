Malgré les absents, les Clippers sont prêts à se mettre en « mode playoffs »

Avec Lou Williams et Montezl Harrell d’ores et déjà absents, et Patrick Beverley toujours incertain, les Clippers se présenteront bien affaiblis contre les Lakers cette nuit, pour la reprise officielle de la NBA. Une habitude pour eux puisqu’ils n’ont pu évoluer au complet qu’à 11 reprises cette saison, la faute à diverses blessures.

Fort heureusement, pour faire face à ces différents manques, les hommes de Doc Rivers peuvent compter sur leur importante profondeur de banc ainsi que sur leur inébranlable confiance en eux.

« Un effectif profond est construit pour ça et nous l’avons fait », admet le coach des Californiens à ESPN. « Quand vous avez cinq ou six joueurs absents en même temps, ça en demande beaucoup à n’importe quel roster. Lorsque les matchs de classement débuteront, nous n’aurons pas autant d’absents mais peut-être que deux ou trois joueurs-clés le seront encore et c’est beaucoup. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de croire que nous allons gagner chaque match. Nous sommes très confiants. »

Passer outre les absences

Pour combler le vide laissé par les remplaçants de luxe des Angelenos, et potentiellement par le « chien de garde » de la franchise, les nouveaux venus Reggie Jackson et Joakim Noah devraient être davantage responsabilisés.

Aussi regrettables soient-elles, ces absences ne préoccupent d’ailleurs pas tellement Kawhi Leonard. L’ailier All-Star ne souhaite pas s’attarder dessus et préfère plutôt se concentrer sur le terrain.

« Je savais que nous étions une équipe disposant d’une profondeur de banc assez importante. Je savais à quel point nous pouvions être talentueux. Désormais, il s’agit de le mettre à exécution. […] Nous avons huit matchs pour nous préparer pour les playoffs et nous devons les utiliser pour prendre des habitudes de gagnants, créer une alchimie. […] Il faut simplement essayer de construire l’alchimie nécessaire pour gagner. »

Pour développer cette alchimie, le MVP des Finals en titre entend commencer par perfectionner certains aspects du jeu qui le nécessitent et sur lesquels on ne s’attarde pas forcément.

« Il suffit simplement de savoir avec qui vous jouez, de connaître les habitudes de vos coéquipiers, de savoir ce qu’ils font correctement et d’essayer de les aider à bien le faire. […] Tout le monde joue différemment. Il faut juste être capable de faire de la place aux autres, de donner la balle aux absents, de mettre la balle dans les zones de confort de chacun pour pouvoir marquer. Et, en défense, il faut être capable de combler les espaces, de savoir qui peut venir en aide ou de savoir quel effort supplémentaire un coéquipier peut offrir à ce moment-là. Ce sont de petites choses comme ça qui vous manquent sur le parquet. »

Arriver fin prêt pour les playoffs

Deuxièmes à l’Ouest grâce à leur bilan de 44 victoires et 20 défaites, les Clippers ne devront pas rater leur entrée en lice à Orlando s’ils souhaitent ravir la première place à leurs voisins de Los Angeles.

Pour Doc Rivers, l’essentiel n’est cependant pas de réaliser un sans-faute lors des huit derniers matchs de la saison régulière mais plutôt d’être prêt à être performant en playoffs.

« Nous souhaitons atteindre le pic de notre niveau de condition physique », lance le coach à l’Orange County Register. « C’est très important. Comme si vous deviez passer à travers ces huit matchs. À la fin de ceux-ci, vous serez en playoffs. Et lorsque vous y arrivez, vous vous trouvez généralement à votre meilleur niveau. Surtout en ce qui concerne votre rythme, votre condition physique et votre timing. C’est mon objectif. Évidemment, vous souhaitez gagner [les huit] matchs, mais si vous me disiez que nous ne le ferions pas mais que nous débuterions les playoffs à notre meilleur niveau, dans chaque aspect cité précédemment, je signerais de suite. »