La NBA en passe de réussir son incroyable pari

Réussir l’impossible dans l’un des États les plus touchés au niveau sanitaire, telle était la mission que s’est lancée la NBA suite à la suspension de la saison. S’habituer à l’inhabituel, telle était celle des joueurs, plongés dans un confinement « 2.0 » au sein du parc de Disney World à Orlando depuis début juillet pour terminer ce qu’ils ont commencé, sans public, sans avantage du terrain et privés de leurs proches pendant de longues semaines.

Après trois semaines de vie en communauté pour 22 des 30 équipes concernées, le bilan relève pour l’instant de l’exploit puisque la NBA n’a recensé aucun cas de Covid-19 dans la « bulle » floridienne et s’apprête donc à attaquer les matchs officiels après une semaine de « scrimmages ».

Ce qui était étrange hier est devenu normal aujourd’hui

Les différents dispositifs et protocoles santé ont rapidement été assimilés et ce qui pouvait paraître étrange aux acteurs de la « bulle » au début est aujourd’hui devenu banal, que ce soit les tests quotidiens, les « checkpoints » à l’entrée de chaque complexe, l’environnement des matchs, le port du masque… la routine !

« Je pense qu’on finit par prendre de nouveau un rythme et ça devient normal, » a analysé J.J. Redick. « Le plus important pour moi était d’être avec mes coéquipiers, car c’est en grande partie pour ça que j’aime jouer au basket. Cela m’a permis de rester sain d’esprit, alors qu’être loin de ma famille a été un défi pour moi. »

Et les nombreux divertissements, des jeux vidéo en passant par la pêche, le golf ou la piscine (sans oublier le « barbershop »), permettent de passer le temps et de ne pas trop gamberger entre les matchs et les entraînements.

« C’est vraiment une expérience unique, » a par exemple souligné le pivot des Wizards, Ian Mahinmi. « Quelle est la dernière fois où toute la NBA s’est retrouvée au même endroit en même temps ? C’est fou. »

Adam Silver attendu à Orlando cette semaine

Un pari fou en passe d’être réussi, surpassant les craintes légitimes des joueurs avant leur arrivée, le contexte sanitaire pour le moins préoccupant en Floride et même la volonté des joueurs de poursuivre le combat pour plus de justice sociale et contre le racisme systémique aux États-Unis, en s’exprimant sur les sujets auxquels ils tiennent.

S’il ne crie pas encore victoire et qu’il reste très, très prudent, le commissionner Adam Silver peut être satisfait de ces trois premières semaines (presque) sans accroc.

« De mon point de vue, tout se passe très bien, et je suis d’un optimisme prudent quant au fait que nous sommes sur la bonne voie, » a-t-il déclaré alors qu’il est attendu sur le campus cette semaine. « Je reconnais aussi que ce que nous faisons n’a jamais été fait auparavant, et la compétition ne fait que commencer. Le vrai test viendra lorsque les joueurs se mélangeront, joueront au basket sans masque et sans distance physique. »

La pérennité de la « bulle » reste un défi constant qui demande une extrême vigilance. Mais à 24 heures du premier match officiel entre Utah et New Orleans, le plan imaginé par la ligue tient pour l’instant la route.