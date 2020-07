Pas de prolongation à l’automne pour Bam Adebayo ?

Avant la reprise de la saison à Disney World, plusieurs jeunes joueurs avaient négocié une assurance en cas de blessure. Pourquoi ? Parce que ces joueurs, où on retrouve De’Aaron Fox, Kyle Kuzma, Donovan Mitchell et Jayson Tatum, peuvent prétendre à une grosse prolongation de contrat d’ici quelques mois et qu’il serait dommage de passer à côté d’autant de dollars pour un pépin physique dans une reprise à risque pour les organismes.

Il manque un nom à cette liste : Bam Adebayo. L’intérieur du Heat, All-Star cette saison, mérite en effet de faire gonfler son salaire mais la situation particulière pourrait retarder sa prolongation.

En effet, la crise a frappé les propriétaires de la NBA, et Micky Arison en particulier. Propriétaire d’une compagnie de croisières, il aurait perdu 2.5 milliards de dollars en quelques mois, soit un tiers de sa fortune personnelle…

Et comme le Heat a une masse salariale très lourde (la deuxième de la ligue), il faudra penser à dégraisser avant d’investir. D’ailleurs, Goran Dragic, Jae Crowder et Meyers Leonard seront libres cet été. On sait aussi que Pat Riley est toujours séduit par les superstars et veut les attirer en Floride. En 2021, nul doute qu’il aura envie de signer un Giannis Antetokounmpo par exemple.

Voilà pourquoi ESPN estimait qu’une prolongation en 2020 pour Bam Adebayo n’était pas certaine. L’auteur de l’article, Brian Windhorst, a même été encore plus catégorique dans le podcast « The Bubble’s Youth Movement » : « Bam n’aura pas de prolongation maximum à l’intersaison. Je peux quasiment le garantir. »

Le temps est à l’incertitude en NBA et le Heat va sans doute se laisser une année d’attente pour tenter un gros coup en 2021. De plus, Bam Adebayo sera toujours sous contrat la saison prochaine, il n’y a donc pas d’urgence.