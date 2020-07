Les Raptors jonglent toujours avec les pépins physiques

Handicapé par une blessure à la cuisse depuis la fin d’année dernière, Marc Gasol a retrouvé les parquets dans la victoire de Toronto face à Portland, cette nuit (110-104). Il s’agissait seulement de son 10e match disputé en 2020 puisqu’il avait brièvement rejoué (et rechuté) en janvier puis en mars, avant que la saison ne soit suspendue.

Avec une nouvelle silhouette amincie, l’intérieur espagnol a compilé 3 points et 4 rebonds en 10 minutes de jeu contre la très dense raquette des Blazers. Et il était forcément heureux de pouvoir évoluer à nouveau avec ses coéquipiers, après plusieurs mois de galère.

« Je me suis très bien senti », avoue à ESPN le pivot de 35 ans. « C’était très excitant. Je sais que ce n’était qu’un scrimmage mais j’étais excité toute la journée. Et je suis content d’avoir pu aider l’équipe. Bien sûr, vous souhaitez toujours jouer davantage [que 10 minutes] mais il faut y aller progressivement. Nous savons que nous devrons être prêts quand les matchs importants arriveront. Nous devons donc nous remettre et tout ira bien. »

Alerte pour Fred VanVleet

Tout n’a pourtant pas été rose pour les Raptors puisque Fred VanVleet a été contraint de quitter ses coéquipiers au cours du premier quart-temps.

Touché au genou gauche dans un contact avec Anfernee Simons, il a immédiatement regagné les vestiaires et n’est jamais revenu en jeu. Après la rencontre, son coach s’est toutefois montré rassurant concernant la blessure du meneur, free agent à l’issue de cette campagne.

« Je ne pense pas que ce soit trop grave », confie Nick Nurse. « Mais c’est juste un scrimmage, ça n’avait aucun sens d’essayer de le faire jouer. Il y a toujours une petite inquiétude quand quelqu’un se blesse. Vous ne souhaitez pas perdre quelqu’un lors d’un scrimmage, n’est-ce pas ? Il peut jouer avec la douleur, ça ne fait aucun doute. Mais il n’y a pas de raison qu’il le fasse en ce moment. »

En proie à de nombreux pépins physiques depuis le début de l’exercice 2019-20, les Canadiens espèrent désormais être épargnés à ce niveau pour la fin de saison, afin de pouvoir défendre convenablement leur titre.