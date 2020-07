Marc Gasol explique la raison de sa transformation physique

C’est une des sensations de la reprise : la transformation physique de Marc Gasol. L’Espagnol n’a pas chômé pendant la suspension de la saison, avec comme objectif d’améliorer sa condition physique pour éviter notamment de voir réapparaître cette gêne à la cuisse qui l’avait privé de 24 des 68 matchs des Raptors.

« C’était une saison frustrante personnellement parce que je n’ai jamais réussi à trouver mon rythme et à aider l’équipe comme j’aurais voulu le faire » confie-t-il à CBC. « Dès qu’on a su que le centre d’entraînement fermait, j’ai appelé mon équipe et on a mis sur pied un plan pour résoudre ces problèmes récurrents. »

Des problèmes qu’il explique par sa débauche d’énergie l’été dernier entre le titre NBA avec les Raptors et celui de champion du monde avec l’Espagne. « Il faut donner du temps, il faut travailler pour donner autant d’énergie. Si tu prends de l’argent à la banque sans jamais en remettre, tu finiras fauché. »

« C’est une des choses qui nous a le plus manqué pendant le confinement : la compétition »

Si on file la métaphore, le pivot ressort de cette période loin des parquets très riche. « Régime d’entraînement, objectifs, sommeil » liste-t-il pour expliquer sa perte de poids. « Tout est plus simple quand tu es à la maison plutôt que sur les routes à voyager et essayer de gagner des matchs – ce qui permet de te juger finalement. »

La soif de victoire, un moteur inébranlable chez les Raptors, qui explique cette belle deuxième place de la conférence Est malgré le départ de Kawhi Leonard. « On se bat au quotidien, on se pousse, je pense que c’est toujours positif » estime le champion 2019. « C’est une des choses qui nous a le plus manqué pendant le confinement : la compétition. Certains gars aiment se battre sur des jeux vidéo. D’autres n’aiment pas particulièrement ça. Ça nous a manqué de ne pas se confronter à des êtres humains dans la vraie vie. »

C’est fait avec la reprise des entraînements, avant le retour à la vraie compétition dans deux semaines avec pour objectif, malgré une concurrence très rude, de réaliser le back-to-back.

« On peut trouver des millions d’excuses pour montrer que ce n’est pas une bonne idée (de reprendre), mais il faut maintenant trouver une bonne raison d’y aller, et essayer de gagner un autre titre. J’espère que tout le monde tiendra le coup et saura trouver du soutien quand les temps seront durs, car ça arrivera, ce sera compliqué mentalement. Il faut être sûr qu’on pourra avoir des coéquipiers pour nous soutenir. »