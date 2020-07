À l’image d’un Marc Gasol aminci, les Raptors sont en grande forme

Premiers à être arrivés en Floride, à quelque 200 kilomètres de Disney World, les Raptors ont pris leurs marques plus d’un mois avant la reprise de la saison. Pour l’heure, le bilan est positif. « La première semaine est passée en un claquement de doigts, ce qui est un très bon signe », a souligné Nick Nurse qui a détaillé l’agenda quotidien ponctué d’entraînements par groupes de 4 tout au long de la journée, avec un joueur et deux coachs par panier.

Même s’il avait déjà pu se faire une petite idée après avoir suivi régulièrement ses joueurs durant le confinement, Nick Nurse a été épaté par la rigueur dont a fait preuve son groupe depuis la suspension de la saison.

« Les joueurs ont l’air dans une forme absolument fantastique, je veux dire absolument. Ça se voit à l’œil nu, ils ont l’air en pleine forme, » s’est-il réjoui. « Je suis venu ici avec l’esprit ouvert. Je ne savais pas si nous allions être dans le bon état d’esprit ou pas. Mais je suis agréablement surpris par l’état d’esprit et par la condition physique. On a là un groupe de joueurs qui savent prendre soin d’eux ».

Un Marc Gasol 2.0 ?

En proie à des problèmes de surpoids durant son enfance mais également au début de sa carrière, Marc Gasol a ainsi impressionné le staff et ses coéquipiers, le Catalan ayant particulièrement fondu, comme on peut le voir sur cette photo prise récemment, à Girone. Un atout de plus dans la manche de Nick Nurse.

« C’est le Marc affûté, aiguisé. Il a l’air en pleine forme. Si sa condition physique s’améliore en tant que joueur, ce sera une super valeur ajoutée pour nous », » a ajouté le stratège des Raptors.

Son coéquipier Norman Powell a quant à lui évoqué un « changement drastique » au niveau du physique de l’international espagnol. « Je me moque de lui tout le temps, il ressemble à un joueur de foot de Barcelone ! Il a l’air en super forme, il bouge super bien, il se sent super bien ».