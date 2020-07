Portland apprend à jongler avec ses trois pivots

Terry Stotts n’a toujours pas tranché qui de Zach Collins ou Hassan Whiteside débutera aux côtés de Jusuf Nurkic dans la raquette des Blazers. Les entraînements et les « scrimmages » lui permettront d’affiner son choix, mais le coach de Portland assure qu’il ne raisonne pas en « titulaires » et « remplaçants », et qu’il préfère s’appuyer sur un groupe de huit à neuf joueurs interchangeables.

« Je ne sais pas si on mettra à un moment tous nos remplaçants en même temps sur le terrain quand reprendra la saison régulière. Je pense que Damian ou C.J. restera sur le terrain » prévient Terry Stotts sur NBC. « Je pense que Nurk ou Hassan sera sur le terrain, et je pense jauger Zach et voir ce qu’il fait avec les remplaçants. Face aux Pacers, il n’a été avec eux que trois ou quatre minutes. Donc je ne peux pas dire que c’était un test, mais je dirais que son rôle restera le même, peu importe avec qui il joue. »

« Si sortir du banc nous aide à gagner un titre, je suis à 100% pour »

Face aux Pacers, la tâche de Terry Stotts était facilitée par le fait que Hassan Whiteside était forfait. Mais l’ancien pivot du Heat pourrait jouer ce soir face à Toronto, et Zach Collins se prépare à être remplaçant si son coach le décide. « Il faut que je sois une star dans mon rôle, que ce soit comme titulaire ou remplaçant. C’est ma ligne de conduite depuis le premier jour. On est fier d’être titulaire, j’ai toujours voulu l’être, et je veux le rester toute ma carrière, mais si sortir du banc nous aide à gagner un titre, je suis à 100% pour. »

Le vrai casse-tête pour le coach, c’est qu’aucun de ses trois « sept pieds » n’est vraiment capable de s’écarter du cercle. Jusuf Nurkic, par ses passes, peut distribuer le jeu en tête de raquette, mais il doit encore progresser à 3-points pour devenir l’équivalent d’un Marc Gasol et vraiment gêner les défenses.

Au final, ce sont les qualités défensives qui pourraient faire la différence, et Zach Collins, par ses contres et sa mobilité, peut s’assurer une place dans le cinq.

« Peu importe avec qui il joue, je pense que Zach reste le même. Nurk et Hassan sont des joueurs différents, et il y a peut-être une opportunité pour Zach de faire autre chose » estime Damian Lillard. « Mais je ne pense pas que son rôle va vraiment changer. Il restera le même. Zach est l’un de nos meilleurs défenseurs. C’est un bon rebondeur. Il est dur, il peut switcher sur tous les postes, du meneur au pivot, et il a un impact sur le jeu de cette façon. Il peut faire du pick-and-pop pour trouver ses positions, sans se soucier de qui joue à ses côtés. »

La force de Zach Collins, ce serait donc sa capacité à rester le même, titulaire ou remplaçant, et une chose est sûre, il est persuadé que ce trio de « big men » peut faire des dégâts. « Cela va être sympa. Je pense qu’on va tous se chercher sur le terrain, et je pense que ce sera le plus important. On va avoir beaucoup de situations avec un intérieur en haut, et un autre en bas. (…) On est tous de bons passeurs. Si on communique ensemble en attaque et en défense, je pense que ça pourrait être mortel pour nous.« .

Si Zach Collins est avec Jusuf Nurkic, il jouera poste bas. S’il est associé à Hassan Whiteside, il s’écartera. « Hassan va s’ouvrir vers le cercle, et je vais m’écarter après l’écran. Ce sera à moi de chercher un shoot et à lui d’être servi après le pick-and-roll au poste » conclut ainsi l’ancien de Gonzaga.