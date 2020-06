Double dose de plaisir pour Zach Collins

Entre le soulagement suite à l’annonce par la NBA de l’intégration des Blazers au tournoi final, qui se déroulera à Orlando, et l’excitation de reprendre la compétition après s’être démis l’épaule après trois petits matchs de saison régulière, Zach Collins a retrouvé le sourire.

« C’est bon d’entendre qu’on va avoir l’occasion d’entrer en playoffs, c’est tout ce qu’on peut demander, surtout à la vue de notre classement, » a-t-il souligné. « Je sais que tous nos joueurs sont enthousiastes à l’idée d’avoir l’occasion de faire du bruit et de revenir en meilleure santé qu’on l’était avant la suspension ».

Mission compliquée, mais pas impossible

Neuvièmes de la conférence Ouest avant la suspension de la NBA (29 victoires – 37 défaites), les Blazers disputeront 8 matchs à Orlando à partir du 31 juillet. À l’issue de ces 8 matchs, si la différence entre la huitième et la neuvième place est inférieure ou égale à quatre matchs, les deux équipes s’affronteront dans un tournoi, dans lequel l’équipe classée neuvième devra remporter deux matchs consécutifs.

Pour l’heure, Portland ne sait pas encore quels seront ses adversaires pour les huit matchs. La NBA a seulement dit que les rencontres seront sélectionnées « parmi les rencontres restantes au calendrier de la saison régulière ».

La mission ne s’annonce pas évidente, mais les Blazers sont convaincus de leur capacité à décrocher la qualification, principalement grâce aux retours de blessure de Zach Collins, mais aussi de Jusuf Nurkic, victime d’une double fracture tibia-péroné l’an passé. Autant dire que les deux compères ont des fourmis dans les jambes.

« D’un point de vue individuel, Nurk et moi sommes impatients de jouer à nouveau et de revenir avec l’équipe, » a ajouté l’ailier fort. « Je pense qu’avec tout ce que l’équipe a traversé cette saison, et avec le nombre de gars qui ont dû se mettre en avant, cela nous a rendus beaucoup plus forts et ces joueurs plus forts. Donc quand on reviendra – je ne vais pas dire que nous sommes totalement en bonne santé car Rodney (Hood) est toujours absent – mais on sera sacrément proches de notre pleine puissance. Je n’ai pas été officiellement autorisé, mais en parlant avec les entraîneurs de ce que je ressens et de ce que je suis capable de faire, tout le monde est d’accord pour dire que je devrais pouvoir tout faire sans problème ».

Embouteillage dans la raquette ?

Reste à savoir comment Terry Stotts va agencer le retour de ces deux pièces maîtresses de sa raquette, en défense notamment (Portland se classe 27e à l’évaluation défensive en leur absence), alors que Carmelo Anthony fait désormais office de titulaire au poste 4 et qu’Hassan Whiteside a pris ses marques avec sa nouvelle équipe, pointant notamment à la première place du classement des meilleurs contreurs de la ligue avec 3.1 contres en moyenne.

« Je pense qu’on sera simplement meilleurs, » a poursuivi Zach Collins. « Je ne sais pas si on peut dire qu’on sera le groupe qui se sera le plus renforcé, mais il manquait deux gars qui vont pouvoir revenir, et ça va beaucoup nous aider. Et avec toutes les galères qu’on a traversées, ça nous a juste rendus plus forts ».

Les Blazers reprendront l’entraînement collectif le 30 juin puis se rendront à Orlando le 7 juillet.