Le mix du jour | « Thank You Vince Carter »

Peut-être pas encore totalement à la retraite puisqu’il se laisse une chance de revenir si une seconde « bulle » avec les équipes non invitées à Orlando est ouverte, Vince Carter a de toute façon mis un terme à sa carrière il y a quelques semaines.



On ne verra plus « Air Canada » dans le cadre d’une saison régulière NBA classique. L’émission « The Arena », celle où Draymond Green et Charles Barkley partagent l’antenne ensemble, a offert un joli cadeau à l’ancien des Raptors, des Nets ou encore des Hawks.

Seul au milieu de la State Farm Arena, la salle d’Atlanta, l’ancien arrière a profité d’un clip sur grand écran où plusieurs joueurs, coaches et anciens de la NBA reviennent sur sa belle carrière longue de 22 ans et sur l’impact qu’il a eu sur le monde de la NBA. Un très bel hommage pour un des joueurs les plus populaires des années 2000.