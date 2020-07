Vince Carter n’a peut-être pas dit définitivement adieu à la NBA…

Mis à la retraite prématurément en raison du Covid-19 et de la suspension impromptue de la saison, Vince Carter n’a pu bénéficier de la fin dont il rêvait avec Atlanta. À 43 ans, il a donc tiré, malgré lui, un trait sur une carrière longue de 22 saisons.

Dans son podcast Winging It, pour The Ringer, l’octuple All-Star a cependant confié qu’il existait une chance de le revoir une dernière fois sur un parquet NBA, dans les prochaines semaines.

Mais, pour ce faire, il faudrait déjà que la Ligue réunisse les huit équipes non invitées à Orlando dans une deuxième « bulle », comme envisagé début juillet. Les Hawks y seraient alors conviés, offrant à Carter l’opportunité de sortir temporairement de sa retraite.

« Je veux simplement donner un coup de main »

« J’y serai. Si ça devait arriver, je m’y rendrai et j’irai travailler avec mes coéquipiers. C’est encore flou donc je ne sais pas. Mais je m’y rendrai et je serai de la partie. Je dois profiter de tout ça autant que possible car, quand c’est fini, c’est fini. On m’a offert la possibilité d’y aller si ça devait arriver et de faire ce que je voulais. Et je veux simplement donner un coup de main. »

Cette deuxième « bulle » permettrait aux franchises d’ores et déjà éliminées de ne pas connaître une trop longue pause en vue de la saison prochaine et « Vinsanity » y est favorable. Pour autant, ce dernier ne se fait pas d’illusion puisqu’il sait pertinemment qu’un tel dispositif risque d’être compliqué à mettre en place.

« De ce que j’ai entendu, certains joueurs des huit équipes éliminées ne voudraient pas jouer. Mais je me dis ‘Vous savez quoi ? Vous auriez de toute façon participé à la Summer League à l’heure actuelle’. »

En clair, à moins d’une surprise, il semble pour l’heure improbable de revoir Vince Carter sur un parquet NBA dans les semaines à venir.