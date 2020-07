Les huit équipes non invitées à Orlando (Golden State, Cleveland, Minnesota, Atlanta, Detroit, New York, Chicago et Charlotte) sont toutes proches d’avoir droit à leur propre « bulle », du côté de Chicago.

C’est ce qu’annonce ESPN, expliquant que l’idée est d’organiser une sorte de Summer League avec des camps d’entraînement de deux semaines pour chaque équipe, puis quatre matchs par club. Cette « bulle », que tous les joueurs seront libres d’intégrer ou pas, pourrait avoir lieu en septembre.

Dwane Casey détaille que la plupart des entraîneurs des huit équipes souhaiteraient plutôt que la NBA les autorise à conduire des camps d’entraînement dans leur ville, avant de se retrouver pour une à deux semaines de compétition. Mais Michele Roberts, la président du syndicat des joueurs, s’est opposée à l’idée, rétorquant qu’il ne peut y avoir de différences de traitement entre les 22 équipes d’Orlando et les 8 de Chicago.

Pas de stars et des effectifs très larges ?

On sait que plusieurs équipes non invitées à Disney World poussent en tout cas pour cette « consolante », qui leur éviterait de faire une pause de neuf mois avant la prochaine saison. C’est le cas notamment des Hawks, des Hornets ou des Pistons. Les Warriors accepteraient également l’idée, même si leurs stars seront sans doute exemptées.

Seuls les Knicks n’ont pas pris part à la conférence téléphonique avec la NBA, qui cherchait à s’assurer que les clubs enverraient leurs joueurs. La franchise de New York n’est visiblement pas très chaude, du fait du grand nombre de joueurs dont le contrat se termine à la fin de la saison dans son effectif.

D’ailleurs, comme l’explique Bobby Marks, il faudra voir comment la NBA gère la question de ces free agents potentiels dans cette deuxième « bulle », 40 joueurs étant en fin de contrat dans les huit équipes.

Peut-être que les équipes auront le droit d’emmener 20 joueurs, comme lors du training camp, dans la « bulle ».

Reste également à voir le coût de cette deuxième « bulle », car celle d’Orlando va coûter près de 1,5 million de dollars par jour à la ligue, mais elle permettra de récupérer les 900 millions du contrat TV. D’après ESPN, le coût de la « bulle » de Chicago pourrait être pris en charge par l’ensemble des 30 franchises.