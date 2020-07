La « bulle », un coût quotidien de 1,5 million de dollars pour la NBA ?

Les dirigeants, Evan Fournier et les différents acteurs de la NBA le reconnaissent : si la NBA veut tant reprendre, malgré l’ambiance sanitaire et sociale aux États-Unis, c’est avant tout pour compenser les pertes financières.

Une annulation pure et simple de la fin de saison coûterait ainsi 900 millions de dollars de droits TV, et potentiellement 1,2 milliard de dollars de salaires pour les joueurs avec un « lockout » en perspective…

On comprend donc que la NBA et les joueurs soient motivés pour limiter la casse, pour cette saison et les suivantes, puisque le « salary cap » pourrait être largement revu à la baisse pour plusieurs années.

La ligue est donc prête à investir beaucoup d’argent pour récupérer l’argent du contrat TV. Brian Windhorst, d’ESPN, explique ainsi qu’entre les locations des hôtels et tous les frais de fonctionnement prévus à Disney World, la « bulle » va coûter 1,5 million de dollars par jour à la NBA ! Soit 150 millions de dollars au total.

C’est énorme, mais ça sera compensé si la saison parvient à son terme et que l’argent du contrat TV est récupéré.