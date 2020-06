Evan Fournier : « On vise la 7e place »

Comme les 21 autres équipes invitées à Disney World, le Magic a découvert vendredi son calendrier pour terminer la saison. L’objectif est de rester éloigné des Wizards, 9e avec six victoires de moins, mais aussi de chiper la 7e place des Nets. Pour l’instant, les deux formations ont le même nombre de victoires (30), et elles sont séparés au classement par une défaite d’écart.

« Les play-offs, on est bien parti pour les disputer. Ce qu’on vise c’est la 7e place; ça nous mènerait à affronter Toronto ou Boston » explique Evan Fournier à l’AFP. « On éviterait Milwaukee. Brooklyn est à un match devant nous, on les affronte d’entrée. Ce sera important dès le début. »

Effectivement, le calendrier NBA propose un Magic – Nets dès le 31 juillet, et en cas de victoire, Orlando prendrait la main. Les deux formations doivent d’ailleurs s’affronter deux fois, et le Magic doit aussi affronter deux autres formations avec des bilans négatifs : les Kings et les Pelicans.

Pour les Nets, outre les deux matches face au Magic, ils affrontent trois autres franchises avec des bilans négatifs : les Kings, les Blazers et les Wizards. Raison de plus pour Orlando de remporter les deux matches face à Brooklyn pour se donner le maximum de chance de finir 7e.

« Les choses sont un peu faussées »

Ensuite, place aux playoffs avec un champion NBA pas comme les autres. « L’équipe qui gagnera sera championne d’un… tournoi, disputé avec peu de préparation, sans avantage de terrain. Des joueurs vont choisir de ne pas y participer. Dans certaines équipes, il y aura des blessés qui vont revenir alors qu’ils n’auraient pas dû rejouer au printemps. Les choses sont un peu faussées. A la limite, pour les futurs champions, ce n’est pas juste. Eux se seront démontés pour gagner et ils seront moins respectés qu’un vrai champion après une saison complète. Alors, bien sûr, cette équipe sera une très bonne équipe, mais elle n’aura pas eu le parcours normal qui mène à un titre NBA. »

Quant à savoir si le 1er décembre est une bonne date pour le début de la prochaine de saison, Fournier y est favorable car il ne veut pas rater les Jeux olympiques de Tokyo. « Une de mes grandes craintes c’est de ne pas participer aux JO. Je n’y ai encore jamais joué. On a de belles choses à faire avec les Bleus. Mais je ne pourrai pas partir en pleine saison pour y aller. La NBA sait que beaucoup d’étrangers veulent les disputer, que les Etats-Unis veulent y envoyer leur meilleure équipe. C’est pour ça qu’elle a proposé de reprendre le 1er décembre. Si c’est le cas, je préfère ça plutôt que de rater les Jeux. »