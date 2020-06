La NBA vise toujours une reprise à Noël pour la prochaine saison

Puisque la fin de la saison 2020/21 va se dérouler du 31 juillet au 12 octobre, certains imaginaient que la prochaine saison débuterait en janvier pour que les joueurs qui disputeront les playoffs puissent profiter d’une intersaison conséquente, avec environ trois mois entre le dernier match des Finals et le premier match de la saison 2020/21.

Sauf que le New York Times rapporte que la NBA viserait toujours un début de saison régulière le 25 décembre, comme après le dernier lockout. C’est une date symbolique, et la promesse d’un gros carton d’audience. Surtout si, d’ici-là, les spectateurs sont autorisés à revenir dans les salles.

Au-delà du symbole, la NBA pense aussi au prochain calendrier puisqu’il va falloir effectuer une saison de 82 matches dans un temps réduit, et ce même si Adam Silver s’autorise à déborder sur juillet 2021. Par ailleurs, le patron de la ligue pense aux huit équipes qui ne seront pas à Orlando. Elles n’ont pas joué depuis le 11 mars, et devront attendre encore plusieurs mois avant de retrouver les terrains. Plus tôt sera le mieux, et Noël, même pour quelques semaines d’écart, c’est mieux que janvier, soit 10 mois après la suspension de la saison.

Une reprise à Noël signifierait aussi que la « free agency » serait très courte puisque les « training camp » débuteront sans doute début décembre avec quelques matches de présaison, et une première soirée le 25 décembre.