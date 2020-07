Kenny Atkinson fait partie des onze prétendants au poste d’entraîneur des Knicks, avec Tom Thibodeau, Will Hardy, Ime Udoka, Mike Woodson, Mike Brown, Pat Delany, Chris Fleming, Jamahl Mosley, Mike Miller et Jason Kidd. Son profil de bâtisseur et ses bons résultats avec les jeunes Nets pourraient séduire les dirigeants des Knicks.

C’est ce que pense Jarrett Allen, qui a évolué sous ses ordres jusqu’à mars dernier, au moment de son licenciement.

« Il apporterait ce qu’il nous a apporté », assure le joueur des Nets au New York Post. « Il est arrivé et, à Brooklyn, on n’était pas grand-chose. On a vu que chaque année, on a progressé. On s’est développé et on a gagné en confiance. Donc peu importe l’équipe où il atterrira, elle aura un sacré coach. »

Fin juin, on apprenait que les Knicks se donnaient un mois pour trouver leur nouveau coach.

On devrait donc, d’ici quelques jours, savoir si Kenny Atkinson va oui ou non prendre les commandes de la franchise de New York. Si c’est le cas, il deviendra un adversaire pour Jarrett Allen.

« Ce serait un peu étrange », poursuit le pivot. « Il a été mon coach quasiment toute ma carrière, donc le voir chez un rival, ce serait étrange. Mais, ça force aussi à jouer encore plus dur, quand on affronte son ancien coach. On veut lui montrer à quel point on a progressé. »

D’après le New York Daily News, Kenny Atkinson ne serait néanmoins pas le favori pour prendre la tête des Knicks, Jason Kidd ayant piqué cette place à Tom Thibodeau, qui serait trop exigeant pour James Dolan.