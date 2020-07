Fin de la mise à l’écart pour Adrian Wojnarowski

Coupable d’avoir insulté un sénateur en réponse à un email, Adrian Wojnarowski avait été suspendu, sans salaire, par ESPN il y a 12 jours. À l’époque, le network américain n’avait pas donné de détails sur la sanction, ni un timing pour son retour sur les plateaux et les réseaux sociaux.

Selon The Athletic, la suspension se termine ce vendredi, et le plus influent des « insiders » devrait donc reprendre sa place parmi ses confrères à l’intérieur de la « bulle ». Richard Deitsch précise que si sa suspension se termine bel et bien ce 24 juillet, ce n’est pas certain que « Woj » reprenne le travail immédiatement.