Steve Clifford pas rassurant sur les cas Markelle Fultz et Jonathan Isaac

Sur les 16 joueurs du Magic présents sur la feuille de match de la rencontre face aux Clippers, seulement deux n’ont pas joué, mais il s’agit de Jonathan Isaac et Markelle Fultz, deux titulaires, deux piliers de l’effectif cette saison.

Touché au genou en début d’année, le premier devait manquer la fin de saison, avant que celle-ci ne soit suspendue et qu’il en profite pour guérir. Sauf qu’il attend désespérément le feu vert d’un staff médical hyper prudent. « Il a joué avec contacts à l’entraînement et jusqu’à maintenant tout va bien pour lui, mais il est trop important pour notre avenir pour qu’on se précipite » souligne Steve Clifford, cité par le Orlando Sentinel. « Je suis complètement à l’aise avec ça, je sais qu’il l’est aussi. On veut tous qu’il joue mais son futur et sa carrière sont la priorité n°1. »

Du retard physique pour Markelle Fultz…

Markelle Fultz est lui enfin débarrassé de son pépin physique de longue date, il l’a prouvé pendant la première partie de la saison, mais des soucis personnels l’ont empêché de se préparer avec ses camarades. Il vient tout juste d’arriver dans la bulle, avec du retard à rattraper – plus que prévu d’après son coach.

« Il n’est tout simplement pas prêt physiquement. Sa condition physique nous empêche de le laisser jouer un match ou même un cinq-contre-cinq à l’entraînement. »

Le temps presse à une semaine du début de la reprise. Même si Orlando est presque sûr d’aller en playoffs, ce serait dommage de les disputer sur une jambe. Mais le club veut être prudent quoi qu’il arrive.

« On va faire comme ça jusqu’au bout. On a un plan pour chaque gars. Il y a des choses que (le préparateur physique David Tenney) voit et que je ne vois pas. À l’entraînement, je suis concentré sur autre chose, c’est pour ça qu’il est si précieux. C’est comme ça. Certains gars sont mieux que d’autres dans certaines circonstances. Jusqu’à maintenant, j’aime notre manière de faire. Les joueurs comprennent ce qu’on fait et pourquoi on le fait. »