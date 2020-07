Enfin dans la « bulle », Markelle Fultz doit rattraper son retard

Une dizaine de jours après ses coéquipiers, Markelle Fultz a enfin rejoint cette fameuse « bulle », qui ne lui déplaît pas pour l’instant. « La NBA a fait du mieux qu’elle pouvait pour donner des activités à faire et de ce que je vois, après un jour, tout le monde à l’air d’aimer ça » constate-t-il dans les colonnes du Orlando Sentinel.

« Je n’ai pas encore eu le temps de me balader et de voir ce qu’on peut faire. Ça pourrait être pire, je ne me plains pas. » Non, s’il s’est plaint ces derniers jours, c’est pour une autre raison. « Le plus dur c’était de voir les gars se défoncer sur le terrain » confie-t-il. « Je voulais être avec eux. Je parlais à beaucoup d’entre eux, pour leur demander comment ça se passait. J’adore le basket et j’adore l’équipe. On a une bonne cohésion. C’était dur de les voir s’arracher mais je sais qu’ils ont fait du bon boulot, donc maintenant je dois les rattraper. »

Une douzaine de jours pour retrouver le rythme

« Je me sens très bien » précise celui qui a redoré son blason avec le Magic : après deux saison ratées à Philadelphie en partie à cause d’une épaule douloureuse, il a rebondi cette saison en Floride avec 12.1 points et 5.2 passes de moyenne sur 64 rencontres. « Cette période de confinement a été une bénédiction pour moi. Ça m’a donné la chance de reposer mon corps. Je suis excité à l’idée de me battre de nouveau sur le terrain avec ces gars, mes frères, mes coéquipiers. De faire ce qu’on aime le plus et ce à quoi on est bon. »

Pour son premier jour, l’ancien Sixer a eu droit à une reprise en douceur, forcément. « C’était plutôt léger pour moi. Il faut se renforcer au quotidien, retrouver son rythme, sa condition. C’était une bonne rentrée. »

Car s’il est en forme et reposé, il faut maintenant atteindre le niveau exigé pour les matchs NBA qu’il disputera dans une douzaine de jours…

« Je parle beaucoup avec le staff médical et on la joue fine. Je suis prêt à bosser. Dès que je peux en faire un peu plus, je fonce. Je ne suis pas à la rue, mais je sais que je dois bosser un peu. »