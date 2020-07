La NBA ne sanctionnera pas les joueurs qui mettront un genou à terre pendant l’hymne national

Pour l’instant, il n’y a pas d’hymne avant les matchs d’entraînement mis en place par la NBA mais quand la saison régulière reprendra, le 30 juillet, « The Star-Spangled Banner » retentira dans les salles et la question se posera alors : que fera la NBA si des joueurs décident de mettre un genou au sol, comme Colin Kaepernick ?

Le règlement de la ligue ordonne en effet aux joueurs et aux coachs de rester debout durant l’hymne, mais avec le soutien affirmé de l’ensemble de la NBA au mouvement « Black Lives Matter », suite à la mort de George Floyd, cette position devient difficilement tenable, surtout qu’un agent annonce à The Athletic que des équipes entières pourraient poser un genou à terre, en guise de protestation contre les violences policières et le racisme.

Toujours selon The Athletic, la ligue n’a pourtant pas l’intention de changer sa règle, mais elle ne va pas non plus sanctionner les joueurs qui protesteront de façon calme et respectueuse.

Pour Mark Cuban, tout le monde est sur la monde longueur d’onde, les buts communs étant clairs et bien définis.

« Lorsque vous avez un excellent leadership qui communique de manière honnête et transparente avec les partenaires et les employés, il n’est pas difficile de reconnaître ensemble la meilleure façon d’aborder les questions importantes », a-t-il expliqué. « C’est le type de relation que nous avons avec nos joueurs et avec leur syndicat. »

Cela n’empêchera certainement pas ces genoux à terre de devenir un nouveau sujet de « guerre culturelle », le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, ayant lancé les hostilités sur Twitter, en se rangeant du côté des fans qui, selon lui, ne veulent pas voir ce geste car ils « défendent le drapeau, honorent nos policiers et nos vétérans ».

Pour Mark Cuban, c’est précisément ce que font les Mavericks toute l’année, et ce n’est pas le sujet du genou à terre. Le propriétaire a d’ailleurs dit « au revoir » à tous ceux menacent de se détourner de son club par rapport à ce soutien, leur donnant même le lien vers la liste de ses entreprises, afin de les boycotter s’ils le souhaitent…