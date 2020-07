Les joueurs partagés sur l’absence de spectateurs

Après les quatre premières rencontres de mercredi soir, les joueurs et coaches ont salué les efforts produits par la NBA pour offrir une expérience de jeu la plus proche possible des conditions normales. Mais l’ambiance, les animations et les sons ne peuvent faire oublier le grand absent de ces matches : le public.

Les joueurs vont devoir s’y habituer. Il n’y aura pas de spectateurs pour les encourager ou couvrir leur voix.

« C’est étrange », livre Rui Hachimura. « On peut tout entendre sur le parquet et au début, c’est bizarre », confirme son coéquipier, Troy Brown Jr. « Mais je trouve qu’on s’est bien habitué en seconde mi-temps. On a compris qu’il fallait apporter nous-mêmes notre énergie. C’est le plus notable : sans fans, personne n’applaudit, sauf nous. On doit jouer les cheerleaders les uns pour les autres et être de bons coéquipiers en criant et en parlant. »

« On a joué toute notre vie dehors ou dans des gymnases vides »

La communication est simplifiée puisque le public, par ses cris et ses applaudissements, ne la brouille pas.

« C’est très silencieux », constate Garrett Temple, après la défaite des Nets, pour le New York Post. « Donc quand on ne communique pas, ça s’entend bien. On n’a aucune excuse puisqu’on peut tout entendre. Après, sur les conditions, on ne peut y être insensible. Je n’ai personne autour de moi, on parle avec un masque. On dirait un jeu vidéo ou un match de Summer League. C’était étrange et différent. »

E’Twaun Moore, lui, ne semble pas avoir été bousculé. « Pour moi, ça reste du basket », exprime le joueur des Pelicans au Times-Picayune. « On a joué toute notre vie dehors ou dans des gymnases vides. »

Pour Terrence Ross, les joueurs NBA sont déjà, en quelque sorte, habitués à jouer sans le soutien des spectateurs.

« Quand on a shooté pendant l’échauffement, là, c’était différent », note l’ailier du Magic au site officiel de la franchise. « Mais je n’ai pas trouvé ça si bizarre. Quand on commence à jouer, c’est comme si c’était un entraînement. Lors des matches à l’entraînement, il n’y a pas de public et on joue tout de même. »