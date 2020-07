Les joueurs et les coaches félicitent la NBA pour les conditions de jeu

Pour la première fois depuis le 11 mars dernier, on a vu deux équipes NBA face à face sur un terrain. C’est à Disney World, sans public, et la NBA s’est appliquée à créer des conditions de jeu les plus proches du réel. Quand les Clippers ont joué, les sons et les éclairages d’ambiance étaient empruntés au Staples Center. « J’ai entendu les chants « Defense », mais une fois que je suis entré sur le terrain, je ne les entendais plus. Je ne les ressentais plus, je ne les voyais plus. J’étais concentré sur le match » témoigne Lou Williams. « Je ne sais pas pour qui est cette ambiance de match car il n’y a pas de public dans la salle, mais ça s’est clairement bien passé. »

Ce qu’on entend surtout, c’est le bruit des déplacements sur le parquet, et bien sûr les voix des joueurs et des coaches. Et comme le souligne Doc Rivers, pas besoin de crier pour se faire entendre « Peut-être que j’aurais une meilleure voix à la fin de tout ça. Qui sait… » ironise-t-il sur ESPN.

Plus sérieusement, Luke Walton note qu’il y a une différence entre la défense et l’attaque. « En défense, on veut parler. On veut être bruyant. En attaque, comme il n’y a pas un bruit, on entend tout, et donc je pense qu’on veut davantage être silencieux. Je pense qu’on peut regarder des meneurs d’expérience, des joueurs comme Chris Paul. Je pense qu’ils ont créé quelques habitudes, et il leur suffit de s’approcher d’un coéquipier, et de quasiment murmurer, pour annoncer ce qu’ils vont faire. Je pense que des petites choses comme ça seront précieuses ici. »

« Ils ont assombri au maximum la salle pour qu’on ne ressente pas que c’est vide »

Pour Steve Clifford, « la NBA a fait un boulot incroyable dans son organisation et l’installation pour les joueurs soient le plus à l’aise possible. » Même son de cloche chez Nikola Vucevic. « C’était un peu bizarre mais la NBA a fait du super boulot. Ils ont mis une flopée d’écrans dans la salle, et ils l’ont assombri au maximum pour qu’on ne ressente pas que c’est vide. C’était très bien pour un premier match, et finalement pas trop mal dans l’ensemble« .

Même le fait d’être espacés les uns des autres sur le banc n’a finalement pas trop perturbé les joueurs.

« On aimerait être plus soudés sur le banc, mais j’ai conscience que la NBA a mis en place des protocoles. Ils renforcent la distanciation sociale, et je le respecte » conclut Buddy Hield. « Je trouve que la NBA a vraiment fait du bon boulot dans l’installation. J’insiste, c’est vraiment super. C’est une belle mise en place, et quand les gens entrent dans la salle, ils sont là à dire : « Yo, c’est vraiment une belle configuration. » Ça ressemble à un tournoi FIBA quand on vient à la salle uniquement pour jouer. Et puis il y a les logos et le reste, les inscriptions Black Lives Matter déchirent sur le terrain et sur les écrans. La NBA a vraiment fait du super boulot et bravo à elle ! »