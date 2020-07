Un nouveau président aux Nets

Depuis novembre, et le passage éclair de David Levy, les Nets n’avaient plus de président, et ils viennent d’en trouver un avec John Abbamondi. Selon Sportico, ils ne sont pas allés le chercher très loin puisqu’il était le responsable de la billetterie et de la gestion des loges du Madison Square Garden pour les Knicks et les Rangers jusqu’en janvier dernier.

Quand les salles seront à nouveau ouvertes au public, cet ancien officier de la Navy aura notamment pour mission d’augmenter les affluences au Barclays Center. Cette saison, les Nets affichaient un taux de remplissage de 90%, soit le 20e de toute la NBA. Avec environ 16 000 spectateurs par match, les Nets se classent 24e de la NBA.

Avant de travailler pour le Madison Square Garden, Abbamondi était vice-président du département marketing de la NBA, et il était chargé d’améliorer le profit des franchises. C’est donc un président chargé de la partie business, et non sportive.