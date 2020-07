Pas d’accès à un panier pendant le confinement ? Giannis Antetokounmpo avoue que c’était un piège

En avril, Giannis Antetokounmpo avait inquiété les fans de Milwaukee en déclarant ne pas avoir de panier de basket à disposition pour s’entraîner durant le confinement. Un canular en bonne et due forme. « Les gens qui pensaient que je n’avais pas accès à un gymnase ne me connaissent pas vraiment » s’est-il amusé hier en point presse, fidèle à sa réputation de petit farceur. « J’ai dit ça juste pour prendre un peu d’avance dans la compétition. »

Quand on lui demande ce qu’il pense du trophée de MVP, il explique « n’y avoir pas vraiment pensé ». Fidèle à sa philosophie, il considère ainsi que les trophées individuels découlent du travail sur le terrain…

« J’ai essayé de ne pas me concentrer sur les discussions autour du MVP. Mon but c’est d’être meilleur chaque jour, d’aider mon équipe à gagner des matchs, et le reste suivra » assure-t-il. « C’est ce qui s’est passé l’année dernière, j’étais concentré, à gagner des matchs, à aider mes coéquipiers, et ça a payé. C’était mon principal objectif. Maintenant, tout le monde va parler de ça mais ce n’est plus mon principal objectif. »

Le but ultime désormais, c’est bien sûr le titre. Il disait déjà l’an passé préférer Larry O’Brien à Maurice Podoloff.

« Mon principal objectif et de progresser, de gagner des matchs, d’aider mon équipe à mieux jouer, et essayer de gagner le gros trophée. La dernière fois qu’on la fait remonte à 1971. C’est mon principal objectif en ce moment. » Et pour l’atteindre, le « Greek Freak » a travaillé pendant le confinement sur « des nouvelles choses » que l’on pourra découvrir dès demain pour son grand retour sur les parquets, face aux Spurs.