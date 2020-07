Avec Kristaps Porzingis, les Mavericks s’affranchissent des notions de postes

Depuis son arrivée dans la ligue en 2015, Kristaps Porzingis présente un profil unique. Celui d’un joueur de 2m21 mobile, solide contreur et capable de s’écarter du cercle. Un « stretch five » aux allures de licorne.

Tout n’est certes pas parfait mais, au regard de son âge (il fêtera ses 25 ans le 2 août prochain), sa marge de progression reste pour le moins intéressante. Et le duo qu’il forme désormais avec Luka Doncic a tout pour ramener Dallas au sommet. À condition évidemment que le corps du Letton ne fasse pas trop des siennes.

Ailier, ailier fort ou pivot ? Peu importe…

Forcément, l’entraîneur de la franchise, Rick Carlisle, est ravi de pouvoir compter sur un tel phénomène, comme confié lors d’une récente visioconférence.

« Kristaps est un excellent joueur. C’est un superbe joueur d’équipe, il possède un impact défensif important et il a fait évoluer le poste de pivot offensivement. Si j’étais un jeune pivot passé par le système AAU, j’aspirerais à avoir sa qualité de dribble et ses compétences physiques. C’est un joueur de 2m21 qui peut dribbler, passer, tirer, créer et qui sent le jeu de façon incroyable. »

Si le rôle de Kristaps Porzingis est clair et défini, impossible d’en dire autant de son poste. Présenté comme un ailier-fort depuis ses débuts, « The Unicorn » adopte en fait des caractéristiques doubles. En défense, il se comporte ainsi comme un pivot, chargé de protéger le cercle. En attaque, il est plus dans un rôle d’ailier fort, qui passe le plus clair de son temps derrière la ligne à 3-points dans une attaque très, très au large.

Quoi qu’il en soit, le principal intéressé n’a que faire de ces interrogations. Preuve qu’il semble plus pertinent de parler de rôle, et non de poste, dans la NBA d’aujourd’hui.

« Je pense que le jeu est aujourd’hui assez ouvert. Il n’y a plus de positions fixes et établies comme avant. Je joue beaucoup au large et nous trouvons des moyens d’utiliser mes qualités. Ça n’a pas d’importance que je sois ailier, ailier-fort ou pivot. Dans certaines situations, je vais peut-être être le meneur. Et je pense que coach Carlisle va trouver des moyens pour me mettre dans les meilleures dispositions, il l’a d’ailleurs déjà fait. Il sait que je peux être dangereux de partout où je peux aider l’équipe. »

Premiers playoffs en ligne de mire

Avec 19.2 points, 9.5 rebonds et 2.1 contres de moyenne pour sa première campagne dans le Texas, Kristaps Porzingis n’est pas étranger à la belle saison de sa franchise. Fort d’un bilan de 40 victoires et 27 défaites, Dallas est effectivement sur le point de retrouver les playoffs après quatre ans d’absence à ce stade de la compétition.

Une perspective qui enchante « KP » puisqu’il n’y a jamais goûté depuis ses débuts dans la ligue.

« Je suis extrêmement excité à l’idée de participer aux playoffs pour la première fois de ma carrière NBA. Je possède l’expérience des playoffs en Europe et je sais que c’est différent au niveau de l’atmosphère et de l’énergie quand les playoffs arrivent. Probablement encore plus ici, en NBA. Nous avons donc hâte de terminer la saison régulière et de voir où nous en sommes. Ensuite, il suffira de jouer de la façon la plus dure et de viser aussi loin que possible. » Même si pour ce qui est de l’atmosphère et de l’énergie, ça risque d’être différent dans la « bulle »…