Leadership : quels points communs et différences entre Dirk Nowitzki et Luka Doncic ?

La saison dernière, Dirk Nowitzki se retirait des parquets en laissant les Mavericks entre de bonnes mains : celles de Luka Doncic. Tout au long de la campagne, le Rookie de l’année 2019 n’avait effectivement cessé de bluffer l’ensemble de la NBA, ce qui laissait présager un avenir radieux pour son équipe.

Une impression qui s’est rapidement confirmée puisque Dallas figure aujourd’hui dans le Top 8 de la conférence Ouest et dispose d’un bilan de 40 victoires et 27 défaites. Quant au Slovène, il est devenu All-Star et affiche de superbes statistiques : 28.7 points, 9.3 rebonds, 8.7 passes et 1.1 interception de moyenne.

À l’approche de la reprise (et des playoffs) à Orlando, Rick Carlisle se réjouit ainsi de retrouver son nouveau franchise player, après quatre mois de pause. Et de le voir, surtout, hausser son niveau de jeu en conséquence.

« J’ai la sensation qu’il ressent le fait que nous nous en rapprochons [des playoffs, ndlr] » admet-il à Mavs.com. « Je continue de le voir élever et peaufiner son niveau de jeu, dans tous les domaines. Quand les meilleurs joueurs se donnent à fond à l’entraînement, c’est l’équipe entière qui le fait. Et c’est la raison pour laquelle nous avons eu de supers entraînements depuis que nous sommes ici. »

Coach des Texans depuis maintenant 12 ans, Rick Carlisle fait partie des témoins privilégiés de la domination passée de Dirk Nowitzki. Avec, en point d’orgue, les Finals de 2011 remportées par ses hommes face au Heat.

« Ils veulent être les meilleurs sur le parquet à chaque fois. »

Et d’après lui, Luka Doncic dispose du même ADN que son aîné.

« Ils possèdent tous les deux une volonté intense de gagner, d’être un excellent coéquipier et d’être un leader, mais chacun à leur manière. Dirk était plutôt un leader réservé. Quant à Luka, il devient un leader plus vocal que ne l’était Dirk. Et ce n’est pas surprenant en raison de leurs postes qui sont si différents. Car lorsque vous êtes meneur, vous portez la balle et tout passe par vous. Luka a réalisé un excellent travail à ce niveau pour diriger toute l’équipe jusqu’à présent. »

J.J. Barea est lui aussi très bien placé pour parler des points communs existant entre le « Wonderboy » Doncic et le « Wunderkind » Nowitzki.

Car, comme Rick Carlisle, il était présent en 2011 quand les Mavericks avaient remporté le premier et unique titre de leur histoire avec l’Allemand au sommet de son art. Et il l’est également pour suivre l’envol du Slovène.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer ces similitudes, le meneur vétéran de 36 ans répond ainsi du tac-au-tac. « Leur esprit de compétition. Dans tout ce qu’ils font. Dirk avait l’habitude d’adorer l’affrontement à l’entraînement. Et Luka adore gagner à l’entraînement. Ils veulent être les meilleurs sur le parquet à chaque fois. Cela ressemble à l’époque où Dirk était jeune et entrait dans les meilleures années de sa carrière. »

Néanmoins, une différence notable existe entre les deux talents européens, toujours selon J.J. Barea. « Il était presque impossible de battre Dirk lors d’un concours à 3-points. Mais avec Luka, j’ai une chance. »